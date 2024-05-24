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Алкоголь в Ростове

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2024
Продажу алкоголя запретили в Ростовской области с 24 мая
Из-за последних звонков в Ростовской области запрещена розничная продажа спиртных напитков, ранее об этом напомнили в департаменте потребительского рынка региона.
24 мая 2024, 08:29
Почти 5 литров этанола в год выпивает в среднем каждый житель Ростовской области
Ростовская область по итогам первого квартала 2024 года вошла в число регионов с самым низким показателем употребления алкогольной продукции на душу населения, сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные Минздрава России.
8 апреля 2024, 09:37
2023
Цены на алкоголь в Ростовской области увеличатся с 1 января
28 декабря 2023, 17:15
Доля нелегального пива в Ростовской области достигла 40%
27 сентября 2023, 16:07
В Ростове владелица магазина продавала паленый алкоголь в бутылках известных марок
19 августа 2023, 12:11
Ростовский пивной завод перешел под управление Росимущества
Ростовский пивной завод, входивший в Carlsberg Group, перешел под управление Росимущества, пишут СМИ.
16 июля 2023, 16:05
Датские владельцы продадут ростовский пивной завод «Балтика»
Датская пивоваренная компания Carlsberg Group нашла инвестора для передачи ростовского пивоваренного завода, пишут СМИ.
23 июня 2023, 13:43
В Ростовской области с 22 и по 23 мая запретят продавать алкоголь
В Ростовской области 22 и 23 мая установят запрет на продажу алкоголя из-за проведения выпускных мероприятий, сообщили в департаменте потребрынка региона.
16 мая 2023, 09:45

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