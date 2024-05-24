Алкоголь в Ростове

Почти 5 литров этанола в год выпивает в среднем каждый житель Ростовской области

Ростовская область по итогам первого квартала 2024 года вошла в число регионов с самым низким показателем употребления алкогольной продукции на душу населения, сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные Минздрава России.