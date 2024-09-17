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Черная икра

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2024
Цех по выращиванию малька осетровых рыб построят в Ростовской области
В Ростовской области хотят построить цех по выращиванию малька осетровых рыб, сообщает региональное правительство 17 сентября.
17 сентября, 17:34
До 40% черной икры в Ростовской области оказалась контрафактом
11 марта, 18:17
2023
В Ростове нашли самых дорогих Дедов Морозов в России
19 декабря 2023, 10:22
Диетолог рассказал, чем опасна красная икра, которую продают в Ростове
15 декабря 2023, 14:02
Шеф-повар рассказал, как в Ростове выбрать черную и красную икру к Новому году
14 декабря 2023, 06:39
Сколько в Ростове-на-Дону стоит баночка красной икры к Новому году
29 ноября 2023, 10:32
В Ростовской области возобновят добычу черной икры
В Ростовской области собираются возобновить добычу черной икры к Новому году, об этом сообщили донские СМИ.
18 октября 2023, 10:21
Дефицит черной икры появился в Ростовской области из-за жары
В Ростовской области появился дефицит черной икры, так как остановлено ее производство из-за жары, сообщил один из производителей.
1 сентября 2023, 10:18

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