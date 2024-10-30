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Дебош

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2024
Житель Ростовской области разбил машину бывшей девушки лопатой
30 октября, 12:00
В Ростовской области пассажира сняли с поезда за мат на весь вагон
На железнодорожной станции в Ростовской области сотрудники полиции задержали ранее судимого дебошира из Брянска, сообщает УТ МВД России по СКФО.
6 сентября, 12:31
Турист из Ростова устроил пьяный погром на набережной в Геленджике
24 августа, 12:27
В Ростове-на-Дону покупательница устроила драку в магазине из-за осьминогов
30 июня, 10:36
В Ростове-на-Дону мужчина разнес продуктовый магазин
В Ростове-на-Дону агрессивный мужчина устроил погром в сетевом продуктовом магазине, сообщает DonDay в телеграм-канале.
6 июня, 14:34
2023
В Ростовской области посетительница пивнушки избила продавца мешком с углем
3 ноября 2023, 07:37
Полуголый наркоман из Ростовской области разгромил храм
11 августа 2023, 15:17
Разъяренный пассажир выломал дверь во время поездки в трамвае в Таганроге
В Таганроге пассажир трамвая устроил дебош и сломал дверь, сообщили местные жители в соцсетях.
21 июля 2023, 04:52

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