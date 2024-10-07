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2024
Аномальная жара до +30 градусов вернется в Ростовскую область после дождей
Настоящее бабье лето настанет в Ростове на новой рабочей неделе. О дождях, тумане и потепление сообщили в Северо-Кавказском УГМС.
7 октября, 05:17
Резкое потепление до +17 градусов наступит в Ростовской области в конце марта
23 марта, 13:35
Ростовский гидрометцентр рассказал, какая погода ждет дончан в конце февраля
27 февраля, 17:54
Вильфанд заявил об аномальных морозах в регионах РФ. Чего ждать в Ростовской области
6 января, 09:20
2023
Синоптики обещают слишком жаркую погоду в ноябре в Ростовской области
1 ноября 2023, 09:01
Октябрь в Ростовской области начнется с аномального тепла в 27 градусов
29 сентября 2023, 06:43
Ветреную и теплую погоду пообещали ростовчанам 24 сентября
23 сентября 2023, 16:56
Синоптик Назарова заявила о заморозках в сентябре в Ростовской области
1 сентября 2023, 06:13

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