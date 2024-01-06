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Published Сегодня, 09:20

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Вильфанд рассказал, какую погоду ждать в Ростовской области

Вильфанд заявил об аномальных морозах в регионах РФ. Чего ждать в Ростовской области

6 января 2024, 09:20
Фото: 1MI

Вильфанд рассказал, какую погоду ждать в Ростовской области

Во многих регионах России складывается холодная погода, а в Ростовской области температура сейчас около нормы, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал «Интерфаксу», что сейчас температура ниже нормы примерно в 80% субъектов страны. По его словам, с 5 по 14 января на Урале, в западной Сибири средняя температура будет на 8-12 градусов ниже нормы.

Что касается юга, то температура находится в пределах нормы. При этом на Чукотке она выше нормы на 8 градусов, но здесь все равно очень холодно.

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«На юге в течение ближайших трех дней ожидается высокая температура — ночью около +5 градусов, днем около +10 градусов», — рассказал эксперт.

Ранее цены на такси взлетели в три раза из-за дождя в Ростове. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.

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