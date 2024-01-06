Вильфанд заявил об аномальных морозах в регионах РФ. Чего ждать в Ростовской области

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Он рассказал «Интерфаксу», что сейчас температура ниже нормы примерно в 80% субъектов страны. По его словам, с 5 по 14 января на Урале, в западной Сибири средняя температура будет на 8-12 градусов ниже нормы.
Что касается юга, то температура находится в пределах нормы. При этом на Чукотке она выше нормы на 8 градусов, но здесь все равно очень холодно.
«На юге в течение ближайших трех дней ожидается высокая температура — ночью около +5 градусов, днем около +10 градусов», — рассказал эксперт.
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До этого снежная пурга замела трассу М-4 «Дон» в Ростовской области.