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Урал

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2024
Пришлось доставать спасателям: жесткое ДТП на трассе Ростов-Таганрог попало на видео
Спасателям пришлось доставать женщину из легковушки после ДТП с «Уралом» на трассе Ростов-Таганрог, сообщает региональное ДПЧС.
2 ноября, 07:46
Научрук Гидрометцентра: штормовой ветер накроет Ростовскую область
В ближайшие сутки в Ростовской области сила порывов ветра сохранится на уровне 22 метров в секунду, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра.
18 сентября, 05:44
Огромная пробка появилась на Северном обходе Ростова после ДТП с «Уралом»
В Ростове-на-Дону грузовой автомобиль врезался в бетонные блоки и перевернулся, сообщили водители в соцсетях.
10 июня, 09:44
В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi
29 февраля, 15:31
Вильфанд заявил об аномальных морозах в регионах РФ. Чего ждать в Ростовской области
6 января, 09:20
2023
ФК «Ростов» проиграл «Краснодару» при отрыве в два гола
ФК «Ростов» уступил лидеру РПЛ со счетом 3:2 во время мачта 7 октября, об этом сообщил портале «РБК. Спорт».
7 октября 2023, 18:45
Тренер ФК «Ростов» Карпин прокомментировал упущенную победу в матче с «Уралом»
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин назвал упущенной победой результат матча с «Уралом», прозвучало на послематчевой пресс-конференции.
30 сентября 2023, 05:32
Один человек погиб в аварии с военным грузовиком в Ростовской области утром 30 июля
30 июля 2023, 12:18
Группу детей из Макеевки забыли на вокзале в Ростове-на-Дону в ночь на 15 июля
В Ростове-на-Дону на вокзале забыли 14 детей, которые направлялись в лагерь под Екатеринбургом, сообщают СМИ.
15 июля 2023, 06:16

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