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Донские раки

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Октябрь
Стало известно, сколько раков разрешили ловить в Ростовской области
В Ростовской области в сутки законом разрешено выловить не больше 30 особей раков, соответствующие правила размещены на портале Росрыболовства.
23 октября, 13:30
Сентябрь
Под Ростовом житель наткнулся на огромное кладбище раков
5 сентября, 09:11
Июнь
Шолохов, вареные раки и Баста вошли в культурный код Ростова-на-Дону
Московский аналитический центр НАФИ рассказал из чего состоит культурный код Ростова-на-Дону. Соответствующая информация размещена на сайте агентства.
20 июня, 13:04
Май
Ученые рассказали, как заморозки сказались на раках в Ростовской области
Популяция раков в водоемах Ростовской области находится в стабильном состоянии, сообщили ученые Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО.
22 мая, 09:55
Ростовские ученые назвали главные места обитания раков
Экспедицию по изучение популяции раков и среды их обитания совершили ростовские ученые, сообщается на сайте ФГБНУ ВНИРО.
11 мая, 08:05
Март
Мороженое со вкусом донских раков внезапно закончилось в Ростове-на-Дону
1 марта, 05:43
Февраль
В Ростове съели все раковое мороженое, пока обкатывали новый трамвай с Wi-Fi
29 февраля, 15:31
Мороженое со вкусом донских раков выпустили в Ростовской области
В одной из джелатерий Ростова-на-Дону появилось мороженое со вкусом донских раков, сообщает газета «Молот».
29 февраля, 09:44

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