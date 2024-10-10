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Октябрь
Бастрыкин требует доклад о мошенничестве со строительством домов под Ростовом
Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался сообщениями о мошенничестве, связанном со строительством домов под Ростовом, сообщает региональное ведомство.
10 октября, 06:24
Сентябрь
Заядлый курильщик погиб в Таганроге при бытовом пожаре из-за сигареты
Житель Таганрога погиб при пожаре, который сам же устроил, оставив непотушенную сигарету, сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.
19 сентября, 10:37
Огонь столбом вдоль дороги: появились страшные кадры пожара на Левобережной в Ростове
15 сентября, 17:13
Ростов-на-Дону заволокло едким дымом
15 сентября, 15:06
Губернатор Василий Голубев назвал причины пожаров в Ростовской области
15 сентября, 14:32
Густой дым накрыл Ростов-на-Дону из-за пожара в Аксае
15 сентября, 13:18
Ландшафтный пожар уничтожает дома в Новочеркасске
Крупный ландшафтный пожар перекинулся на дома в Новочеркасске, сообщает telegram-канал «Новочеркасск сегодня».
2 сентября, 11:04

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