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Изъятие земли

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2024
В Ростове-на-Дону изымут три аварийных здания под снос
Власти Ростова-на-Дону вновь изымают аварийные дома. Здания планируют снести, соответствующие постановления размещены на сайте горадминистрации.
31 июля 2024, 14:33
В Ростове рядом с правительством снесут здание времен Октябрьской революции
В Ростове под снос попадет старинный дом, построенный в 1917 году, документ появился на портале администрации города.
9 апреля 2024, 17:44
В Ростове под снос попали два старинных дома в центре города и Нахичевани
21 марта 2024, 15:57
В Ростове снесут дом-ровесник Октябрьской революции
В Ростове планируют снести аварийный дом в Нахичевани, построенный в 1917 году, постановление об изъятии земли появилось на портале администрации города.
14 февраля 2024, 09:54
Для реконструкции Вавилова начали сносить жилые дома в Ростове
В Ростове начали снос зданий для расчистки участков земли под расширение улицы Вавилова, об этом сообщил местный Telegram-канал.
26 января 2024, 06:31
Власти Ростова хотят изъять землю дома Гудермана из-за угрозы обвала
В Ростове собираются изъять землю под доходным домом Гудермана на улице Донской, сведения об этом появились на портале администрации.
24 января 2024, 11:15
2023
В Ростовской области изымут сельхозземли для строительства Северного радиуса
В Ростовской области предстоит изъять несколько земельных участков для государственных нужд, говорится в распоряжении правительства региона.
8 августа 2023, 08:49
В Ростове хотят изъять землю дилера Lada в Октябрьском районе
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону обратился в суд с требованием изъять земельный участок, говорится в материалах арбитражного суда.
7 июня 2023, 09:35

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