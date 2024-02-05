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Карантин в Ростовской области

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Февраль
Карантин из-за кори ввели в ОДКБ в Ростове
5 февраля, 16:34
Январь
Часть Ростовской области оказалась под карантином из-за плотоядной собаки
19 января, 11:33
Ноябрь 2023
Чумные свиньи отправили на карантин село в Ростовской области
В Азовском районе ввели карантин из-за африканской чумы свиней, распоряжение об этом подписал губернатор Ростовской области.
24 ноября 2023, 17:18
Карантин по бешенству ввели на территории в Ростовской области
22 ноября 2023, 16:31
Август 2023
Часть Ростовской области поместили под карантин из-за вспышки африканской чумы свиней
24 августа 2023, 13:47
Итоги недели: в Ростовской области думают о строительстве метро и спасают помидоры
13 августа 2023, 15:38
Очаг африканской чумы свиней зафиксирован в Ростовской области
В Усть-Донецком районе Ростовской области выявлен очаг африканской чумы свиней, сообщили в Россельхознадзоре.
7 августа 2023, 16:27
Опасный вирус может уничтожить местные помидоры в Ростовской области
Карантин установлен в одном из муниципалитетов Ростовской области из-за распространения опасного для помидоров вируса, сообщили в Россельхознадзоре.
7 августа 2023, 12:31

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