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Медицинские учреждения

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Март
В Ростове частично ограничат движение электросамокатов
29 марта, 04:48
На ремонт ростовского морга потратят более 100 миллионов рублей
28 марта, 14:21
Январь
В Ростове могут построить высотку рядом с Клубом приказчиков и администрацией
19 января, 09:23
Октябрь 2023
В Ростовской области больницы получат 32 млн рублей для помощи пациентам с диабетом
30 октября 2023, 15:23
Сентябрь 2023
Эксперты рассказали, что будет с зарплатами в Ростовской области
25 сентября 2023, 08:30
В Азове в медицинском центре нашли сумку с подозрительными телефонами в фольге
2 сентября 2023, 12:05
Август 2023
Губернатор Голубев рассказал, что построят на территории старого аэропорта в Ростове
В Ростове-на-Дону началось строительство первого жилого квартала на территории старого аэропорта, сообщил губернатор Василий Голубев.
11 августа 2023, 06:55
В Ростовской области детям привезли вакцину от кори
В Ростовской области поступили более 20 тысяч доз препарата против кори, сообщили корреспонденту RostovGazeta в правительстве региона.
7 августа 2023, 13:37

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