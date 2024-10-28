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Меры пресечения

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2024
Рабы на ферме и школьные конфликты: в каких скандалах заметили ростовских цыган
За последние несколько месяцев некоторые представители цыганской диаспоры неоднократно становились участниками скандальных историй в Ростовской области. Чем запомнилась этническая группа на Дону в сентябре и октябре 2024 года, читайте в материале RostovGazeta.
28 октября, 13:47
Инспекторов ДПС задержали в Ростовской области за взятку
В Ростовской области задержали двух инспекторов ДПС, подозреваемых в получении взятки от автомобилиста, сообщает Следком региона.
21 октября, 11:06
ВККС разрешила арестовать экс-председателя Ленинского суда Ростова
Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на арест бывшего председателя Ленинского районного суда Ростова Алексея Куделина, сообщают «Известия».
16 сентября, 09:05
Суд продлил арест фигурантам дела об аксайских рынках на четыре месяца
Фигуранты дела об аксайских рынках останутся под арестом до 15 июня, об этом сообщили донские СМИ.
16 февраля, 07:52
2023
Житель в Ростове-на-Дону сжег гараж с находившимся внутри людьми
29 ноября 2023, 13:47
В Ростовской области скончался избитый у бара мужчина
Житель Ростовской области, который до смерти избил человека, стал фигурантом уголовного дела, сообщили в региональном УСКР.
20 октября 2023, 11:10
Похитителя шестилетней девочки в Шахтах арестовали на два месяца
Похитителю шестилетней девочки в Шахтах избрали меру пресечения, говорится в сообщении регионального СКР.
20 июля 2023, 18:29
Как скандальное дело ростовских судей дошло до попытки суицида и арестов
18 июля 2023, 18:43

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