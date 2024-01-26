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В Ростовской области подскочили цены на мясо. Рассказываем, что еще подорожало
26 января, 06:04
Декабрь 2023
Новогодний стол из фильма «Ирония судьбы» обойдется ростовчанам в 7,2 тыс рублей
24 декабря 2023, 06:16
Готовим фантастически вкусную селедку под шубой по рецепту из СССР
23 декабря 2023, 14:20
Рецепт безумно вкусного холодца по классическому рецепту от бабушки
22 декабря 2023, 14:40
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
18 декабря 2023, 16:10
Ноябрь 2023
Неочевидные способы укрепления иммунитета после ОРВИ
10 ноября 2023, 13:36
Июль 2023
Стала известна главная причина высоких цен на огурцы в Ростовской области в 2023 году
В Ростовской области по нескольким причинам увеличились темпы прироста цен на огурцы и помидоры, сообщили в Центробанке.
25 июля 2023, 09:41

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