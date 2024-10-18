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«Воняет фекалиями»: улицу 2-Краснодарскую в Ростове заливает канализацией
18 октября, 07:36
«Отвратительная вонь»: Западный в Ростове весь день топит из коммунального фонтана
11 сентября, 17:50
Стало известно, как начался страшный пожар в районе ГПЗ-10 в Ростове
6 сентября, 12:39
«Зона отчуждения»: активисты нашли новую свалку с фекалиями в лесной зоне Азова
3 мая, 18:15
«Горы мусора — это стыдно!»: эколог рассказал, чем каждый день дышат жители Ростова
6 марта, 13:59
2023
В Ростовской области рыбак поймал боевой снаряд вместо рыбы
В Ростовской области рыбак в реке Северский Донец обнаружил боеприпас, сообщают СМИ.
2 октября 2023, 06:37
«Никогда такого не было и вот опять»: ростовчане высказались о звуке взрыва
Жители Ростовской области заявили, что услышали громкий звук на границе с ЛНР, из-за чего началось бурное обсуждение в соцсетях.
25 июля 2023, 08:12

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