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Погибший водитель

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Водитель погиб после столкновения с деревом на трассе в Ростовской области
14 декабря, 09:31
В Ростовской области водитель погиб в ДТП с «перевертышем»
17 сентября, 11:22
Четыре человека погибли в лобовом столкновении авто в Ростовской области
13 сентября, 15:08
Появились страшные кадры смертельного ДТП с участием скорой в Ростовской области
11 сентября, 09:39
В Ростовской области водитель легковушки погиб, залетев по фуру
22 августа, 07:44
В Ростовской области водитель умер за рулем из-за оторвавшегося тромба
25 июня, 05:55
Смертельное ДТП с фурами парализовало движение на М-4 в Ростовской области
13 апреля, 09:45
2023
Водитель «Газели» погиб в аварии с фурой в Ростовской области
10 ноября 2023, 06:37
Водитель заживо сгорел в грузовике в Ростовской области вечером 21 июня
В Ростовской области загорелся грузовик с водителем после автоаварии, сообщили в региональном УГИБДД.
22 июня 2023, 08:27

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