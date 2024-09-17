Продажа квартир

Размер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей

С размером выкупной стоимости жилья согласились только 12 семей из аварийного дома на Нариманова, который начал обрушаться накануне вечером в Ростове, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.