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Продажа квартир

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Покупателям квартир в Ростове приходится искать доноров
17 сентября, 12:38
В Ростове-на-Дону платежи по ипотеке выросли до 48,5 тысячи рублей
3 июля, 15:13
В Ростове-на-Дону вторичное жилье подорожало в два раза за пять лет
24 февраля, 05:40
Ростовчанам рассказали, как могут обмануть при покупке жилья. Раскрываем топ схем
6 февраля, 05:21
Размер компенсации в доме на Нариманова в Ростове устроил 12 из 155 семей
С размером выкупной стоимости жилья согласились только 12 семей из аварийного дома на Нариманова, который начал обрушаться накануне вечером в Ростове, заявил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
28 января, 06:33
Голубев: Из обрушившегося дома на Нариманова в Ростове расселят 155 семей
Расселению подлежат 155 семей из обрушившегося накануне дома на Нариманова, признанного аварийным в 2020 году, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
28 января, 05:47
В аварийном доме на Нариманова продавали квартиры за 4,8 млн рублей
В Ростове жильцы пытались продать квартиры в аварийном доме на улице Нариманова, 72/3 за 4,8 миллиона рублей, сведения об этом появились на портале объявлений.
27 января, 21:04
2023
Что подорожает в Ростовской области после роста ключевой ставки до 12%
18 августа 2023, 07:38

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