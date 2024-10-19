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Промзона

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Октябрь
Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове
Кровля в цехе по производству металлопластиковых окон в промзоне Ростова полыхает на площади порядка 900 квадратных метров.
19 октября, 11:35
Сентябрь
Склад в Таганроге поразил российский беспилотник: правда или фейк
25 сентября, 13:21
Беспилотник упал в Таганроге на склад с древесиной
24 сентября, 10:42
Стало известно, что горит на левом берегу в Ростове 19 сентября
Стало известно, что загорелось на левом берегу Ростова ранним утром 19 сентября. Как сообщает ГУ МЧС по Ростовской области, пожар случился на складе стройматериалов.
19 сентября, 05:26
Вместо Ростовского порта построят крупный ЖК
После переноса Ростовского порта на левый берег Дона освободившийся участок земли застроят жилыми домами, сообщает РБК.
5 сентября, 12:03
Апрель
В Ростове продают бывшую кондитерскую фабрику за 975 млн рублей
В Ростове продают участок под бывшей кондитерской фабрикой за 975 миллионов рублей, информация об этом появилась на портале объявлений.
12 апреля, 09:33
Март
Военный эксперт Суконкин назвал главную цель атаки беспилотников в Таганроге
9 марта, 07:57
Январь
«Забытая деревня»: жилые дома на улице Шоссейной в Ростове заливает водой
19 января, 11:56

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