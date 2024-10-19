rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 октября, 11:35

Published 19 октября, 11:35

Modified 19 октября, 11:43

Updated 19 октября, 11:43

Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове

Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове

19 октября 2024, 11:35
Фото: rostovgazeta.ru
Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове
Кровля в цехе по производству металлопластиковых окон в промзоне Ростова полыхает на площади порядка 900 квадратных метров.

На борьбу с огнем направили два десятка спасателей, задействовали четыре единицы спецтехники. Пожар тушат около часа. По словам местных жителей, к 14:30 мск дым стал заметно меньше и изменил цвет с темно-серого на белый. Вероятно, скоро объявят о полной ликвидации ЧП.

Из-за горящего дома на Седова в центре Ростова перекрыли движение транспорта
Узнать подробнее

Цех по производству окон в переулке Машиностроительном, 2Б загорелся днем 19 октября. Очевидцы рассказали, что незадолго до этого услышали звук, якобы похожий на взрыв.

В администрации города уточнили, что ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее RostovGazeta показала кадры с места крупного пожара. Ветер разносил едкий дым по всему Западному жилому массиву, его было видно за несколько километров из разных точек города.

Читайте также:
Дым окутал целый район: склад всю ночь полыхал в Ростове на ЗападномКрупный ночной пожар разгорелся на левом берегу Дона в РостовеРостов засыпало пеплом от крупного ландшафтного пожара в Аксае
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#ЧП#Спасатели#Ростов#Дым#Спецтехника#Очевидцы#Промзона
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика