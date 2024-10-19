Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове

Posted 19 октября, 11:35
Published 19 октября, 11:35
Modified 19 октября, 11:43
Updated 19 октября, 11:43
На борьбу с огнем направили два десятка спасателей, задействовали четыре единицы спецтехники. Пожар тушат около часа. По словам местных жителей, к 14:30 мск дым стал заметно меньше и изменил цвет с темно-серого на белый. Вероятно, скоро объявят о полной ликвидации ЧП.
Цех по производству окон в переулке Машиностроительном, 2Б загорелся днем 19 октября. Очевидцы рассказали, что незадолго до этого услышали звук, якобы похожий на взрыв.
В администрации города уточнили, что ЧП обошлось без пострадавших.
Ранее RostovGazeta показала кадры с места крупного пожара. Ветер разносил едкий дым по всему Западному жилому массиву, его было видно за несколько километров из разных точек города.