Пламя охватило почти 1000 квадратов в оконном цехе на Западном в Ростове

На борьбу с огнем направили два десятка спасателей, задействовали четыре единицы спецтехники. Пожар тушат около часа. По словам местных жителей, к 14:30 мск дым стал заметно меньше и изменил цвет с темно-серого на белый. Вероятно, скоро объявят о полной ликвидации ЧП.