rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Ракетная атака на Ростовскую область 25 марта

Ракетная атака на Ростовскую область 25 марта

Фото: Mil.ru.
25 марта губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о попытке ВСУ атаковать регион при помощи ракеты. ПВО отработало по воздушным целям.
Выбрать дату
25 марта
Обломки украинской ракеты С-200 упали в Новочеркасске
25 марта, 15:36
Минобороны сделало заявление о ракетной атаке по Ростовской области
25 марта, 14:32
Военные сбили две ракеты С-200 в воздушном пространстве Ростовской области
В Ростовской области целью систем ПВО стали ракеты С-200, об этом рассказали военные.
25 марта, 14:11
Стало известно, какие ракеты сбили в Ростовской области
25 марта, 13:50
Житель Ростовской области нашел обломок НЛО на участке
В Ростовской области неизвестный предмет рухнул во двор одного из дончан, подробностями поделились донские СМИ.
25 марта, 13:33
Глава Новочеркасска Юрий Лысенко заявил о двух взрывах 25 марта
25 марта, 13:16
ВСУ пытались совершить ракетную атаку по Ростовской области
25 марта, 13:16
«Даже стены затряслись»: жителей Ростовской области напугали звуки взрыва
25 марта, 12:59

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика