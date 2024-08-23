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Штурм

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Август
СОБР из Ростова отправили в ИК-19 в Волгоградской области, где захватили заложников
23 августа, 13:10
Июнь
Появилось видео штурма СИЗО-1 в Ростове-на-Дону и освобождения заложников
16 июня, 09:31
Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
12 июня, 11:13
Май
Власти прокомментировали ситуацию на Нариманова после штурма дома в Ростове
21 мая, 11:41
Пятиэтажку на Нариманова в Ростове обнесли строительным забором после штурма
21 мая, 06:42
Окна заколотили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону после штурма
21 мая, 05:10
Появилось видео штурма здания на Нариманова в Ростове-на-Дону
20 мая, 16:27
Ростовчане на Нариманова штурмуют общежитие и разбивают окна
20 мая, 16:04

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