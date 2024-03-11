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Спасатель

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Март
В Ростовской области спасатели выловили из реки Дон тонущую косулю
В Ростовской области сотрудники экстренных служб спасли жизнь детеныша косули, который едва не утонул в реке Дон, об этом сообщили в местном Telegram-канале.
11 марта, 13:04
Январь
Больше сотни жильцов рухнувшего дома отказались от миллионной компенсации
29 января, 12:33
Трассу М-4 «Дон» засыпало почти полуметровым слоем снега
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» убирают снег, высота покрова которого достигала 40 сантиметров, сообщает «Автодор».
10 января, 10:24
Октябрь 2023
Ноябрь начнется для жителей Ростова-на-Дону с отключений света
28 октября 2023, 05:04
Сентябрь 2023
Погибшего в Нагорном Карабахе миротворца похоронят в Ростовской области
В Каменске-Шахтинском пройдут похороны Антона Швореня, который погиб в Нагорном Карабахе, сообщает Donday.
29 сентября 2023, 05:44
Стало известно о гибели в Нагорном Карабахе миротворца из Ростовской области
23 сентября 2023, 10:33
Август 2023
Стали известны подробности нападения пьяных женщин на спасателя в Волгодонске
2 августа 2023, 15:30
Толпа пьяных женщин избила лучшего спасателя в Ростовской области
2 августа 2023, 12:03

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