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Студент

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2024
Приезжие избили и ограбили студента в Волгодонске
В городе Волгодонске Ростовской области приезжие напали на студента. В Следкоме России прокомментировали инцидент 12 декабря.
12 декабря, 09:54
Тело иностранной студентки нашли на козырьке общежития в Ростове-на-Дону
27 октября, 13:07
Отчисленного студента из Ростова заставили вернуть столичному вузу грант
20 октября, 17:02
«После них все чешется»: студенты рассказали, как их мучают клопы в общежитии Ростова
3 сентября, 07:08
Иностранный студент остался на улице без одежды и денег в Ростове-на-Дону
16 августа, 14:35
Сотрудницу техникума в Волгодонске будут судить за взятки от нерадивого студента
1 февраля, 15:01
2023
На Дону взрыв унес жизни морпехов, а в Ростове проверили безопасность школ
30 ноября 2023, 15:49
Суд пересмотрит дело майора, насмерть сбившего мужчину под Батайском
Ростовский областной суд пересмотрит дело бывшего полицейского Романа Лобанова, который на автомобиле насмерть сбил человека, говорится в документах суда.
20 июля 2023, 07:37
Студент из Ростова изобрел уникальный тренажер для парашютистов
Студент из Ростова-на-Дону Павел Радченко помог в разработке виртуального тренажера для парашютистов, сообщается в Telegram-канале МАИ.
21 марта 2023, 13:56

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