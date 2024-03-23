В Ростове сотни людей пришли к стихийному мемориалу жертв теракта в «Крокусе»

В Ростове сотни людей несут цветы к мемориалу жертв теракта в подмосковном «Крокусе», об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.