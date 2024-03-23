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Март
В Ростове сотни людей пришли к стихийному мемориалу жертв теракта в «Крокусе»
В Ростове сотни людей несут цветы к мемориалу жертв теракта в подмосковном «Крокусе», об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
23 марта, 09:54
Декабрь 2023
Где пройдут в Ростове-на-Дону новогодние ярмарки. Полный список адресов
14 декабря 2023, 12:38
Аксайская районная больница осталась без света
Свет в больнице отсутствует уже несколько часов, сообщили корреспонденту RostovGazeta в ЦРБ Аксайского района Ростовской области.
12 декабря 2023, 11:33
Ноябрь 2023
Четыре ребенка отравились угарным газом в Ростовской области, они мертвы
23 ноября 2023, 19:49
Август 2023
Ростовчане несут свечи и цветы к стихийному мемориалу в память о Пригожине
25 августа 2023, 05:00
Цыгане устроили «магическую атаку» в Батайске, но проиграли
В Батайске выселят цыган, которые якобы проводили обряд проклятия против соседей, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
2 августа 2023, 11:20
Появились подробности попытки магической атаки цыган на жителей Батайска
В Батайске цыгане пытались провести магический ритуал против соседей, с которыми поссорились, сообщает Telegram-канал Don_Mash.
1 августа 2023, 13:16
Жители в Батайске пожаловались на проведенный цыганами обряд проклятия
В Ростовской области цыгане проводили обряд проклятия жильцов одного из домов, сообщает Telegram-канал «Мой Батайск».
1 августа 2023, 06:37

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