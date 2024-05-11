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Вагоны

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Май
Безопасность транспорта проверят после схода вагонов с рельсов в Ростовской области
Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода с рельсов вагонов в Ростовской области, сообщила пресс-служба ведомства.
11 мая, 10:43
Поезда задерживаются из-за схода вагонов с рельсов и пожара в Ростовской области
11 мая, 08:32
Стали известны подробности схода вагонов и пожара в Ростовской области 11 мая
11 мая, 07:43
В Ростовской области товарный поезд с топливом сошел с рельсов и загорелся
Восемь вагонов сошли с рельсов в Ростовской области, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.
11 мая, 06:44
Появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области
Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Ростовской области в ночь на 11 мая, в результате две цистерны с топливом загорелись, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
11 мая, 06:29
Март
Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда
«РЖД» и «Синара» уже разработали эскиз поездов, которые будут курсировать по магистрали «Ростов — Москва», об этом сообщили донские СМИ.
5 марта, 15:29
Январь
Восемь электричек нового поколения вышли на маршруты Ростовской области
24 января, 10:50
Октябрь 2023
В Ростовской области погиб 12-летний мальчик, забравшийся на вагон поезда
16 октября 2023, 16:05

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