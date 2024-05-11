Появились кадры сошедших с рельсов и горящих цистерн в Ростовской области

Восемь вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Ростовской области в ночь на 11 мая, в результате две цистерны с топливом загорелись, сообщили в пресс-службе МЧС по региону.