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Виноград

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2024
Апельсины и огурцы резко подорожали в Ростовской области
За октябрь стоимость апельсинов в Ростовской области выросла на 19%, а огурцов — на 13%, следует из данных отчета на сайте регионального Ростовстата.
15 ноября, 18:36
Туристическое «винное кольцо» решили создать в Ростовской области
Власти Ростовской области решили создать туристическое «винное кольцо». Оно будет включать в себя ряд винодельческих предприятий, сообщил замгубернатора региона — министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский.
16 октября, 18:57
Майские заморозки ударили по виноградникам в Ростовской области
Замгубернатора Константин Рачаловский рассказал, что заморозки плохо сказались и на виноградниках. Теперь за ними нужно внимательно следить, сообщает «РБК Ростов».
17 мая, 17:19
В ЦБ объяснили высокие цены на бананы в Ростовской области
27 марта, 07:12
Помидоры по 260, виноград по 330: как изменились цены на продукты для дончан
16 марта, 11:29
2023
Аграрии сообщили о неурожае винограда в Ростовской области из-за погоды
В Ростовской области из-за неблагоприятных погодных условий урожай винограда текущего года может оказаться на 50% меньше прошлогодних объемов, об этом сообщили донские СМИ.
30 августа 2023, 06:35
В Ростовской области пройдет эногастрономический фестиваль «Красностоп Золотовский»
13 июля 2023, 18:08
Сколько стоит приготовить домашнее мороженое в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону стоимость приготовления килограмма домашнего мороженого составляет 188 рублей, сообщает Центробанк.
6 июля 2023, 06:24

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