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Здоровье детей

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Июль
«Из детей делают пришельцев»: что происходит в детском саду Ростовской области
31 июля, 16:32
В Ростове-на-Дону пытаются спасти 10-месячного малыша с расщелиной на лице
31 июля, 16:16
В Ростове-на-Дону 8-месячному младенцу вывели часть кишечника наружу
В Ростове-на-Дону провели ряд сложных реконструктивных операций 8-месячному ребенку. Малыш родился с тяжелыми пороками развития, сообщает региональный Минздрав.
30 июля, 09:23
В Ростовской области рак у ребенка долгое время путали с аллергией
10 июля, 06:39
Май
Детский неврологический центр откроют в Ростове в бывшем ковидном госпитале
21 мая, 07:10
Врачи в Ростове трансплантировали девочке ее же селезенку
8 мая, 09:24
Февраль
Сеть женских консультаций обновят в Ростовской области
29 февраля, 10:33

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