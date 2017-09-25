Дошли до воровства. ЮФУ показал, куда скатилась российская наука

По замыслу фестиваля здесь должны были презентовать новейшие разработки ученых ведущих научно-образовательных организаций ЮФО и СКФО. На деле же большую часть экспозиции заняли прошлогодние и позапрошлогодние разработки ученых подразделений Южного федерального университета, стенды которых на выставке превалировали, обличая истинное предназначение организованного мероприятия. Заключалось оно не в популяризации науки университетов Юга России, а в сугубо коммерческих интересах одного вуза – привлечь студентов на будущую вступительную кампанию, а заодно и "продвинуть" идею создания образовательного кластера в регионе. Ему в деловой программе фестиваля уделили чуть ли не господствующее внимание.
Нажиться на школьниках
Потенциальных студентов вуза разделили на одаренных и не очень. Первым предложили пройти профориентационное тестирование (по словам руководства вуза, пройти его можно бесплатно дважды в год в Центре карьеры ЮФУ, по словам сотрудника Центра - за 2 тысячи рублей и только с 15 лет), после чего в течение года "кандидат в студенты" должен посещать профориентационные мероприятия вуза, часть из которых оказывается только на коммерческой основе. Зачем это школьнику? Как рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик, ради дополнительных трех баллов к ЕГЭ при поступлении. Стоимость таких обязательных к посещению программ не уточняется.
Положительный опыт "сдирания" денег со школьников, желающих поступить на престижные программы, на фестивале науки предложили внедрить и в других вузах города и округа. "Сейчас мы этот проект масштабируем и предлагаем вузам по всему округу", - говорит Кирик.
Сам заработал, дай другим
В воскресенье деловая программа фестиваля продолжилась. На ней уже студентам рассказывали о возможностях заработка на государственных программах. Как "выхватить" свой первый грант, как грамотно заполнить заявку и презентовать свой проект, чтобы тебя "захотели", учили представители Фонда содействия инновациям.
Посетителям выставки показали серию мастер-классов. Большинство из них к науке имели весьма опосредованное отношение и направлены скорее на развлечение посетителей: по езде на сигвее (электрическом самокате), по собиранию роботов, по узелковой технике и батику, по вязанию морских узлов, по приготовлению мороженого, по определению уровня жира в организме и наличия метилового спирта в алкоголе.
Складывается впечатление, что посетителей сюда просто нагнали. Каждый второй посетитель – студент, каждый второй студент – учащийся Южного федерального университета.
Новое старое слово в науке
Вызывают вопросы и представленные на выставке якобы научные достижений вуза. Например, устройства виртуальной реальности, шагающие роботы, аппарат 3D-печати, беспилотники и т.д. Студенты одного из институтов, входящих в структуру ЮФУ, научились добывать электроэнергию из картошки и цитрусовых. Примечательно, что об этой технологии было сказано по меньшей мере еще в 2013 году, когда инженеры компании Yissum Research Development Co совместно с учеными Еврейского университета Иерусалима представили первую "картофельную" батарейку. В теории учащиеся верят, что их изобретение можно использовать, например, в походе, для подзарядки мобильного телефона. На практике же значимость разработки для науки отрицают.
"Силы тока все равно будет недостаточно, чтобы зарядить телефон. Достаточно где-то от 0,8 до 1 ампера. Здесь же даже 0,1 ампера не выдает. Потенциал химической реакции электродов недостаточен", - говорит один из студентов.
Собственно, откуда взяться в ЮФУ новым открытиям, когда преподавательский состав университета за последние два года сократился почти вдвое, университет лишился более тысячи преподавателей. В вузе и сейчас продолжается так называемая "оптимизация" учебного процесса, под которой скрывается не что иное, как бессистемное увольнение не тех, кто работает хуже, а тех, у кого попросту закончился контракт. Уже сегодня второй по крупности вуз в регионе распахнул свои двери для никогда не свойственных ему специальностей: учит психологов и специалистов по медиа.
В августе прошлого года из-за сложившейся ситуации с массовым увольнением преподавателей повесился профессор физического факультета ЮФУ, заведующий кафедрой нанотехнологий Юрий Юзюк. В предсмертной записке в своей смерти он попросил винить руководство университета, ее якобы изъяли правоохранительные органы, позже информация о наличии предсмертной записки из ряда СМИ "пропала".
Ничем иным как фарсом фестиваль науки юга России не назовешь. Студентов заманивают псевдонаучными открытиями в вуз, где и педагогов-то не осталось. Сомнительный пиар. Внимание к стендам привлекают не научными достижениями, а собиранием конструктора Lego, поделками из бумаги и глины, и даже живыми змеями.
"Для чего все это?" - спрашивает корреспондент RostovGazeta у стенда академии физической культуры и спорта, где представлены бумажный макет достопримечательностей: ростовского ипподрома, казачьего куреня и парковой зоны.
"Как для чего, вы, наверное, прослушали, я же говорю, это экологические зоны Ростовской области, мы представляли их на выставке региональных гостинцев, когда к нам в ЮФУ приезжали студенты со всех федеральных округов", - говорит студентка.
Главное, что студенты свято верят в важность проделанной ими работы.
В этом году фестиваль беднее не только по представленным новейшим достижениям, но и по числу участников. Свои наработки представило только 21 образовательное учреждение, тогда как двумя годами ранее их было вдвое больше. Почти вся площадка была отведена структурным подразделениям ЮФУ – организаторам фестиваля. Их на выставке было представлено 25. На запрос RostovGazeta о том, сколько средств было потрачено на организацию фестиваля, в пресс-службе вуза пока не ответили. Известно, что организовали мероприятие при поддержке ростовского банка.
Местные СМИ уже поспешили назвать мероприятие "самым важным событием в образовательной среде Юга России".
В сентябре в Гарвардском университете в Кембридже, штат Массачусетс, прошла церемония вручения Шнобелевской премии за 2017 год, которую получили авторы самых нелепых псевдонаучных изобретений. Если бы премию давали вузам, то ЮФУ мог бы смело включиться в борьбу за нее.