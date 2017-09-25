Дошли до воровства. ЮФУ показал, куда скатилась российская наука

Потенциальных студентов вуза разделили на одаренных и не очень. Первым предложили пройти профориентационное тестирование (по словам руководства вуза, пройти его можно бесплатно дважды в год в Центре карьеры ЮФУ, по словам сотрудника Центра - за 2 тысячи рублей и только с 15 лет), после чего в течение года "кандидат в студенты" должен посещать профориентационные мероприятия вуза, часть из которых оказывается только на коммерческой основе. Зачем это школьнику? Как рассказал в беседе с корреспондентом RostovGazeta директор Академии психологии и педагогики ЮФУ Владимир Кирик, ради дополнительных трех баллов к ЕГЭ при поступлении. Стоимость таких обязательных к посещению программ не уточняется.