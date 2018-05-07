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Posted 7 мая 2018, 10:10

Published 7 мая 2018, 10:10

Modified 1 октября, 12:59

Updated 1 октября, 12:59

Неделя в Ростове: депутат с пистолетом, семья уточек и "публичный дом"

7 мая 2018, 10:10
Сюжет
Новости Ростова
Самой популярной новостью минувшей недели стала история о депутате городской думы, напавшем с пистолетом на водителя в центре Ростова.

Инцидент произошел еще 15 марта, тогда же в соцсетях появилось видео с потасовкой двух водителей. Но в сюжете видно только окончание конфликта, и как легковушка таранит дорогой внедорожник, стоящий на тротуаре. Однако теперь стало известно, что за рулем внедорожника был депутат городской думы Игорь Амураль, который, по версии второго участника, в ходе конфликта ударил водителя, достал пистолет и разбил стекло легкового автомобиля. Следователи в течение месяца изучили все доказательства и пришли к выводу, что вооруженный депутат стал жертвой нападения неадекватного водителя. В Ростове-на-Дону опасности поджидают на каждом шагу, и никто не застрахован он нападений, даже если ты депутат с пистолетом.

При этом следователи не стали наказывать "неадекватного водителя" за лже-донос. История может иметь продолжение, потому что поведение депутата должны разобрать на ближайшем заседании спецкомиссии думы, а постановление об отказе в возбуждении дела обжалуют.

История семейства уточек, помешавших ремонту железной дороги, тронула тысячи ростовчан. В затопленном поворотном кругу на Западном в Ростове обнаружилась утка с потомством. Все ремонтные работы были остановлены, на место вызвали ветеринаров, которые переместят семейство в безопасное место.

Одним из самых значимых для горожан событием минувшей недели стало открытие нового парка на Левом берегу Дона. Однако оно было связано с рядом проблем. Жители раскритиковали разломанные тренажеры, отсутствие мест для развлечений. Автомобилисты не стали заморачиваться с поиском мест для парковок и ставили машины на велодорожках вдоль дороги и новых газонах. В результате газоны стоимостью сотни тысяч рублей были уничтожены, но виновных пообещали найти по записям с камер наблюдения и фотографиям в соцсетях. Чуть позже жители города обратили внимание на строительство "мрачного" особняка за забором прямо в центре нового парка. Пользователи соцсетей решили посоревноваться в чувстве юмора, высказывая предположения о назначении сомнительного здания.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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