Неделя в Ростове: депутат с пистолетом, семья уточек и "публичный дом"

Posted 7 мая 2018, 10:10
Published 7 мая 2018, 10:10
Modified 1 октября, 12:59
Updated 1 октября, 12:59
Инцидент произошел еще 15 марта, тогда же в соцсетях появилось видео с потасовкой двух водителей. Но в сюжете видно только окончание конфликта, и как легковушка таранит дорогой внедорожник, стоящий на тротуаре. Однако теперь стало известно, что за рулем внедорожника был депутат городской думы Игорь Амураль, который, по версии второго участника, в ходе конфликта ударил водителя, достал пистолет и разбил стекло легкового автомобиля. Следователи в течение месяца изучили все доказательства и пришли к выводу, что вооруженный депутат стал жертвой нападения неадекватного водителя. В Ростове-на-Дону опасности поджидают на каждом шагу, и никто не застрахован он нападений, даже если ты депутат с пистолетом.
При этом следователи не стали наказывать "неадекватного водителя" за лже-донос. История может иметь продолжение, потому что поведение депутата должны разобрать на ближайшем заседании спецкомиссии думы, а постановление об отказе в возбуждении дела обжалуют.
История семейства уточек, помешавших ремонту железной дороги, тронула тысячи ростовчан. В затопленном поворотном кругу на Западном в Ростове обнаружилась утка с потомством. Все ремонтные работы были остановлены, на место вызвали ветеринаров, которые переместят семейство в безопасное место.
Одним из самых значимых для горожан событием минувшей недели стало открытие нового парка на Левом берегу Дона. Однако оно было связано с рядом проблем. Жители раскритиковали разломанные тренажеры, отсутствие мест для развлечений. Автомобилисты не стали заморачиваться с поиском мест для парковок и ставили машины на велодорожках вдоль дороги и новых газонах. В результате газоны стоимостью сотни тысяч рублей были уничтожены, но виновных пообещали найти по записям с камер наблюдения и фотографиям в соцсетях. Чуть позже жители города обратили внимание на строительство "мрачного" особняка за забором прямо в центре нового парка. Пользователи соцсетей решили посоревноваться в чувстве юмора, высказывая предположения о назначении сомнительного здания.
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