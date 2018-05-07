Неделя в Ростове: депутат с пистолетом, семья уточек и "публичный дом"

Инцидент произошел еще 15 марта, тогда же в соцсетях появилось видео с потасовкой двух водителей. Но в сюжете видно только окончание конфликта, и как легковушка таранит дорогой внедорожник, стоящий на тротуаре. Однако теперь стало известно, что за рулем внедорожника был депутат городской думы Игорь Амураль, который, по версии второго участника, в ходе конфликта ударил водителя, достал пистолет и разбил стекло легкового автомобиля. Следователи в течение месяца изучили все доказательства и пришли к выводу, что вооруженный депутат стал жертвой нападения неадекватного водителя. В Ростове-на-Дону опасности поджидают на каждом шагу, и никто не застрахован он нападений, даже если ты депутат с пистолетом.