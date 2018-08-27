Приставы занялись долгами "Группы компаний ПИК"

"Группа компаний ПИК" называет себя крупнейшей девелоперской компанией, при этом, по данным Единого реестра застройщиков, ежегодно возводит объекты с задержкой сроков, в том числе до 19 месяцев. Компания строит ЖК "Доломановский" и "Норд" в Ростове, а также еще десятки объектов в Москве и других городах страны.