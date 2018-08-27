Приставы занялись долгами "Группы компаний ПИК"

Напомним, к "Группе компаний ПИК" поступил иск с требованием привлечь ее к ответственности за нарушения. Во время проверки строительства многоэтажного дома в Москве в районе деревни Саларьево были зафиксированы недочеты. Компания не устранила их в установленный срок.
Согласно открытым данным, на этой территории идет строительство ЖК "Саларьево". Суд привлек организацию к административной ответственности в виде штрафа в 50 тысяч рублей.
Теперь взыскивать эти средства будут приставы, они возбудили исполнительное производство.
"Группа компаний ПИК" называет себя крупнейшей девелоперской компанией, при этом, по данным Единого реестра застройщиков, ежегодно возводит объекты с задержкой сроков, в том числе до 19 месяцев. Компания строит ЖК "Доломановский" и "Норд" в Ростове, а также еще десятки объектов в Москве и других городах страны.
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