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Приставы занялись долгами "Группы компаний ПИК"

27 августа 2018, 11:33
Приставы возбудили исполнительное производство по решению Арбитражного суда, оштрафовавшего "Группу компаний ПИК" за невыполненные предписаний Мосгосстройнадзора, следует из документов ФССП, которые есть в распоряжении RostovGazeta.

Напомним, к "Группе компаний ПИК" поступил иск с требованием привлечь ее к ответственности за нарушения. Во время проверки строительства многоэтажного дома в Москве в районе деревни Саларьево были зафиксированы недочеты. Компания не устранила их в установленный срок.

Согласно открытым данным, на этой территории идет строительство ЖК "Саларьево". Суд привлек организацию к административной ответственности в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

Теперь взыскивать эти средства будут приставы, они возбудили исполнительное производство.

"Группа компаний ПИК" называет себя крупнейшей девелоперской компанией, при этом, по данным Единого реестра застройщиков, ежегодно возводит объекты с задержкой сроков, в том числе до 19 месяцев. Компания строит ЖК "Доломановский" и "Норд" в Ростове, а также еще десятки объектов в Москве и других городах страны.

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