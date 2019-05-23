«Показательная порка»: почему задержали замгубернатора Ростовской области

RostovGazeta разбиралась, с чем может быть связано задержание.
До этого правоохранители задержали министра строительства, архитектуры и территориального развития региона Николая Безуглова и директора выигравшей конкурс компании Сергея Мищенко. Предположительно, именно Сидаш поручил провести работы без необходимых корректировок.
Политическая «Ростов-Арена»
«Вы знаете, с чего все началось? Это место болотистое, там через какое-то незначительное время провалилась часть грунта то ли рядом со стадионом, то ли еще что-то», — рассказал политолог Алексей Синельников. Он отметил, что это парадный стадион, федеральный объект, лицо власти. «И тут получилось, что яркие бонусы, которые власть должна была получить от стадиона, стали под вопрос», — добавил эксперт.
Он сравнил эту ситуацию со случаем в Сочи. «Помните, то же было с сооружениями, которые должны были предотвратить размыв берега от шторма? Там построили новую трассу и волновые сооружения, было вложено много денег. И тут во время шторма они не выдержали, тоже что-то сползло и провалилось», — рассказал Синельников. Он также соотнес это с ракетой, на которую возлагали надежды, а она не полетела и с катастрофой на «Суперджете». «Самолеты падают во всем мире, и оползни случаются, и фундамент проваливается, мы же с вами не боги, кто-то ошибается», — заключил политолог.
По его мнению, проблемы на такого рода объектах болезненно отражаются на власти. По крайней мере, власть так думает. «А думает она так почему? С одной стороны, наша власть практически не зависит от выборов, она сама себе их проводит, уверенно на них побеждает и ставит, кого хочет. С другой стороны, она становится все более зависимой от таких неопределенных вещей как рейтинги. Это парадокс», — сообщил Синельников. Эксперт отметил, что в конечном итоге все рейтинги одобрения сводятся к реакции в соцсетях, в прессе.
«У людей, которые выигрывают выборы в жестокой конкурентной борьбе, есть основа, завтра хоть потоп, хоть наводнение, хоть пожар — они выдержат. А люди, которые этого избежали, или получили свои посты за счет других технологий, зависимы от наводнений, пожара, еще чего-то», — пояснил спикер. Он считает, что все эти события могли быть признаны происходящими по естественным причинам. «Если завтра прилетят инопланетяне, то это же не повод сажать министра ЖКХ?», — задался вопросом политолог. Он привел в пример Америку и Германию. «Представьте, что в США что-то обвалилось и губернатора штата сняли с поста. Или в Германии сняли министра строительства после такого. Нереально, да? Там у этих объектов нет такой политической значимости, как у нас», — добавил эксперт.
Связь с назначением главы администрации
Депутат городской думы Анатолий Котляров считает, что новость о задержании Сидаша появилась, чтобы отвлечь людей от другой ситуации на политической арене. «Новость была вброшена около 10 утра. В это же время проходило заседание Гордумы, где назначали конкурс по сити-менеджеру. И его назначили аж на 11 октября. То есть, вместо того, чтобы конкурс провести в июне, июле, августе, мы перенесли его на октябрь», — рассказал Котляров. Он отметил, что без управленца администрации будет сложно решать вопросы бюджета и подготовки к зиме. «Мне кажется, что нам из Москвы готовят сюрприз в виде кандидатуры, которая станет сити-менеджером, и поэтому эту дату перенесли на максимально далекий срок, завуалировали новостью про Сидаша», — пояснил политик.
Политолог Александр Джадов полагает, что это маловероятно, потому что Гордума и ФСБ, прокуратура — разные уровни власти. «Они бы вряд ли согласовывали свои действия, тем более о том, чтобы рассылать информацию. За день до заседании Гордумы уже было известно о задержании Сидаша», — добавил Джадов.
Смена власти
Депутат Заксобрания региона, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов считает, что задержания замглавы губернатора может быть связано с политикой. «Идет смена власти, будет она скоро или, может быть, чуть с оттяжкой, но будет, поэтому готовят площадку. Вы же понимаете, что утечка данных об обыске в доме Сидаша, которая появилась во всех средствах массовой информации, в соцсетях, произошла не просто так?», — задал вопрос политик. Он предполагает, что таким образом населению показывают, что региональная власть не очень устойчива. «И те люди, которые сегодня в этой власти работают, они вот такие — с портретами, с часами, долларами и так далее. Поэтому я думаю, что это просто политический момент, хотя криминальная составляющая, естественно, здесь есть, и естественно, за это надо наказывать», — добавил эксперт.
Он предположил, что в ближайшей перспективе появится какое-то новое лицо, которое будет претендовать на пост губернатора Ростовской области. «Сложно сегодня говорить об этом. Скорее всего, будет человек из Москвы. Но это мое личное мнение», — заключил Косинов. По его словам, в скором времени других задержаний по этому делу может не быть, хотя зарекаться ни от чего нельзя.
Политолог Александр Джадов считает, что версия со сменой власти — рабочая. «Но если бы хотели закончить губернатором, с него бы и начали. Посмотрите, как это было в Коми. Возбуждается уголовное дело на губернатора, потом уже идут замы», — сообщил Джадов.
Он отметил, что если бы здесь была завязана какая-то политика, то премьер-министр России Дмитрий Медведев не приезжал бы в Ростов и «не вел душевные разговоры с губернатором». «Медведев, ну или кто занимается его протоколом, со 100% вероятностью знали, какие процессы сейчас происходят в области. Если бы здесь происходил именно политический процесс, то он бы не поддерживал губернатора (фактически он поддержал, во всяком случае — не критиковал)», — пояснил эксперт.
Полиция нас бережет
Депутат Заксобрания Ростовской области, руководитель фракции ЛДПР Евгений Федяев считает, что задержание может быть связано с политикой. «Но, возможно, это наконец-то работа правоохранительных органов и Счетной палаты, которая нашла нарушения при строительстве „Ростов-Арены“. Я думаю, обвинения в хищениях столь высокого ранга чиновников требует более плотной подготовки со стороны сотрудников правоохранительных органов. Задержали бывшего министра Безуглова, он дает показания, и вот по цепочке дошли до замгубернатора», — добавил депутат. Он считает, что с этим разберется следствие. «В нашей стране есть презумпция невиновности, пока его вина не доказана», — пояснил Федяев.
Депутат предположил, что такой крупный объект не могли построить без махинаций и темных схем. «Здесь мы говорим об открытых хищениях, мошеннических действиях. Деньги же уходили за конкретный песок и люди, наверное, понимали, что покупают товар другого качества», — заметил политик. Федяев добавил, что виноватыми могут оказаться компания, которая продавала этот товар, поскольку делала это по завышенной цене, та организация, которая принимала песок и платила за него дороже. «Тут возможен сговор и слава богу, что он был установлен. Я надеюсь, люди понесут установленную законом ответственность», — добавил депутат.
Политолог Александр Джадов сообщил, что каждое такое дело согласовывается с силовиками в Москве. «Если бы речь шла, например, о закрытии задним числом контракта — без хищений крупных — такого масштаба бы не было», — заметил эксперт. По его мнению, дело получило огласку, потому что это федеральный проект. «В таких проектах нельзя ни на шаг отступать от правильности процедур. Это такая показательная порка», — добавил Джадов.