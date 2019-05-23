«Показательная порка»: почему задержали замгубернатора Ростовской области

Депутат Заксобрания региона, руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Косинов считает, что задержания замглавы губернатора может быть связано с политикой. «Идет смена власти, будет она скоро или, может быть, чуть с оттяжкой, но будет, поэтому готовят площадку. Вы же понимаете, что утечка данных об обыске в доме Сидаша, которая появилась во всех средствах массовой информации, в соцсетях, произошла не просто так?», — задал вопрос политик. Он предполагает, что таким образом населению показывают, что региональная власть не очень устойчива. «И те люди, которые сегодня в этой власти работают, они вот такие — с портретами, с часами, долларами и так далее. Поэтому я думаю, что это просто политический момент, хотя криминальная составляющая, естественно, здесь есть, и естественно, за это надо наказывать», — добавил эксперт.