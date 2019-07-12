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В Ростовской области не могут поделить конезавод

12 июля 2019, 06:33
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области наследники не могут поделить между собой конезавод, они решают вопрос в суде, рассказала заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Ольга Горбанева.

В четверг прошел круглый стол комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и собственности на тему «О финансовом оздоровлении предприятий и организаций, имеющих признаки несостоятельности (банкротства)».

«В последнее время мы в Ростовской области боремся за крупный рогатый скот. Есть программы поддержки молочного производителя, с другой стороны рыночная экономика говорит, что выгодней собирать зерновые и не заморачиваться с этим делом: это лишние расходы и не всегда рентабельно», — заявил депутат регионального парламента Евгений Бессонов. Он отметил, что в Ростовской области есть конезавод, на котором сейчас идет рейдерский захват. «И как мы через год-два мы будем смотреть на это дело, когда выведут все животноводство, будут распахивать ребята, сеять зерно», — задал он вопрос.

Горбанева подтвердила, что на предприятии есть проблемы. «Между наследниками идет разбирательство в суде. К сожалению, это не единственное предприятие, где есть такие сложные вопросы. Поэтому мы тоже пишем письма в правоохранительные органы, чтобы они объективно разобрались в данной ситуации», — сообщила она.

По словам Горбаневой, производители, действительно, не очень охотно начинают заниматься животноводством. «Поэтому наша главная задача — именно этой отрасли оказать государственную поддержку», — отметила чиновница. Она пояснила, что поддержку оказывают как на федеральном, так и на региональном уровнях. «Есть ряд инвестиционных проектов на стадии проработки и начала реализации на строительство молочных производств», — добавила Горбанева.

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