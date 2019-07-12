В Ростовской области не могут поделить конезавод

«В последнее время мы в Ростовской области боремся за крупный рогатый скот. Есть программы поддержки молочного производителя, с другой стороны рыночная экономика говорит, что выгодней собирать зерновые и не заморачиваться с этим делом: это лишние расходы и не всегда рентабельно», — заявил депутат регионального парламента Евгений Бессонов. Он отметил, что в Ростовской области есть конезавод, на котором сейчас идет рейдерский захват. «И как мы через год-два мы будем смотреть на это дело, когда выведут все животноводство, будут распахивать ребята, сеять зерно», — задал он вопрос.