В Ростовской области не могут поделить конезавод

В четверг прошел круглый стол комитета регионального Заксобрания по бюджету, налогам и собственности на тему «О финансовом оздоровлении предприятий и организаций, имеющих признаки несостоятельности (банкротства)».
«В последнее время мы в Ростовской области боремся за крупный рогатый скот. Есть программы поддержки молочного производителя, с другой стороны рыночная экономика говорит, что выгодней собирать зерновые и не заморачиваться с этим делом: это лишние расходы и не всегда рентабельно», — заявил депутат регионального парламента Евгений Бессонов. Он отметил, что в Ростовской области есть конезавод, на котором сейчас идет рейдерский захват. «И как мы через год-два мы будем смотреть на это дело, когда выведут все животноводство, будут распахивать ребята, сеять зерно», — задал он вопрос.
Горбанева подтвердила, что на предприятии есть проблемы. «Между наследниками идет разбирательство в суде. К сожалению, это не единственное предприятие, где есть такие сложные вопросы. Поэтому мы тоже пишем письма в правоохранительные органы, чтобы они объективно разобрались в данной ситуации», — сообщила она.
По словам Горбаневой, производители, действительно, не очень охотно начинают заниматься животноводством. «Поэтому наша главная задача — именно этой отрасли оказать государственную поддержку», — отметила чиновница. Она пояснила, что поддержку оказывают как на федеральном, так и на региональном уровнях. «Есть ряд инвестиционных проектов на стадии проработки и начала реализации на строительство молочных производств», — добавила Горбанева.