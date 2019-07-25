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Новая налоговая льгота для бизнеса появилась в Ростовской области

25 июля 2019, 14:39
Фото: donland.ru
По инициативе главы Ростовской области Василия Голубева для бизнеса ввели новую налоговую льготу, сообщили в правительстве региона.

Депутаты регионального Заксобрания одобрили поправки в областное налоговое законодательство. Теперь предприниматели по результатам прошедшего года могут снизить налог на прибыль.

«Закон вводит инвестиционный налоговый вычет для компаний, осуществляющих капитальные вложения в регионе. Бизнес, который реализует проекты в приоритетном для региона направлении, сможет компенсировать до 90% расходов на основные средства и уменьшить налог на прибыль», — сказано в сообщении.

Отмечается, что это в том числе касается компаний, занимающихся переработкой мяса и производством молочной продукции. Также инвестиционный налоговый вычет ввели для компаний, которые вкладывают свои деньги в развитие учреждений культуры. Максимальная сумма пожертвований, которая будет учитываться, составляет 20 миллионов рублей.

Ранее появилась информация, что законопроект о возврате прямых выборов глав администраций не приняли в Ростовской области.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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