Новая налоговая льгота для бизнеса появилась в Ростовской области

Депутаты регионального Заксобрания одобрили поправки в областное налоговое законодательство. Теперь предприниматели по результатам прошедшего года могут снизить налог на прибыль.
«Закон вводит инвестиционный налоговый вычет для компаний, осуществляющих капитальные вложения в регионе. Бизнес, который реализует проекты в приоритетном для региона направлении, сможет компенсировать до 90% расходов на основные средства и уменьшить налог на прибыль», — сказано в сообщении.
Отмечается, что это в том числе касается компаний, занимающихся переработкой мяса и производством молочной продукции. Также инвестиционный налоговый вычет ввели для компаний, которые вкладывают свои деньги в развитие учреждений культуры. Максимальная сумма пожертвований, которая будет учитываться, составляет 20 миллионов рублей.
Ранее появилась информация, что законопроект о возврате прямых выборов глав администраций не приняли в Ростовской области.