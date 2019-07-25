Новая налоговая льгота для бизнеса появилась в Ростовской области

Отмечается, что это в том числе касается компаний, занимающихся переработкой мяса и производством молочной продукции. Также инвестиционный налоговый вычет ввели для компаний, которые вкладывают свои деньги в развитие учреждений культуры. Максимальная сумма пожертвований, которая будет учитываться, составляет 20 миллионов рублей.