Через Дом​ покаяния Ростовской области прошли 3,5 тысячи заключенных

Posted 16 января 2020, 06:21
Published 16 января 2020, 06:21
Modified 17 сентября 2022, 16:41
Updated 17 сентября 2022, 16:41
«Для реабилитации осужденных была создана организация Дом покаяния, милосердия, сострадания „Спас“, председателем которой я являюсь, и открыт реабилитационный центр. За семь лет мы смогли более 3,5 тысячи людей, вышедших из мест лишения свободы, провести через себя», — сообщил Мнацаганов.
Он уточнил, что заключенные еще на территории колоний обращаются в Общественную наблюдательную комиссию, а затем в реабилитационный центр. «Мы составляем дорожную карту на каждого человека. В первую очередь, ему нужно переодеться, восстановить все документы. До сих пор бывают случаи, когда выходят без паспорта или иностранные граждане без документов. В основном, 6-7 дней человеку нужно, чтобы прийти в себя, поискать в Интернете, что сколько стоит, обзвонить родственников. Заранее мы ищем людям работу, чаще всего устраиваются грузчиками, в вагоно-ремонтный завод и такси», — следует из слов спикера.
Он добавил, что при реабилитации выясняют семейные обстоятельства, помогают наладить отношения с родственниками. По его словам, одной семьей начали заниматься после страшного случая. Пять лет назад заключенный потерял связь с семьей и пришел домой после заключения. Там он нашел мумифицированные трупы жены и дочери.
Мнацаганов рассказал, что 70% людей, которые пользовались услугами центра, достигли успешных результатов. «В основном, к нам обращаются люди, у которых нет родственников, пенсионеры. Недавно был случай: один пенсионер 67 лет прошел у нас оформление документов, медицинской карточки. Мы его определили в Дом престарелых в Александровке. Он там женился, супругам выделили отдельную комнату», — добавил спикер.