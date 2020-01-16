rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 января 2020, 06:21

Published 16 января 2020, 06:21

Modified 17 сентября 2022, 16:41

Updated 17 сентября 2022, 16:41

Через Дом​ покаяния Ростовской области прошли 3,5 тысячи заключенных

16 января 2020, 06:21
Сюжет
Эксклюзив
Реабилитацию в Доме покаяния, милосердия и сострадания «Спас» прошли 3,5 тысячи осужденных за семь лет, рассказал​ член общественного совета ГУ ФСИН Ростовской области Андрей Мнацаганов на пресс-конференции в среду.

«Для реабилитации осужденных​ была создана организация​ Дом​ покаяния, милосердия, сострадания „Спас“, ​ председателем которой я являюсь, и открыт реабилитационный центр. За семь лет мы смогли более 3,5 тысячи людей, вышедших из мест лишения свободы, провести через себя», —​ сообщил​ Мнацаганов.​

Он уточнил, что заключенные еще на территории колоний обращаются в Общественную наблюдательную комиссию, а затем в реабилитационный центр. «Мы составляем дорожную карту на каждого человека. В первую очередь, ему нужно переодеться, восстановить все документы. До сих пор бывают случаи, когда выходят без паспорта или иностранные граждане без документов. В основном, 6-7 дней человеку нужно, чтобы прийти в себя, поискать в Интернете, что сколько​ стоит, обзвонить родственников. Заранее мы ищем людям​ работу, чаще всего устраиваются грузчиками, в вагоно-ремонтный завод и такси», —​ следует из слов спикера.​

Он добавил, что при реабилитации​ выясняют​ семейные обстоятельства, помогают​ наладить отношения с родственниками.​ По его словам, одной семьей начали заниматься после страшного случая. Пять лет назад заключенный потерял связь с семьей и пришел домой после заключения. Там он нашел мумифицированные трупы жены и дочери.​

Мнацаганов рассказал, что 70% людей, которые пользовались услугами центра, достигли успешных результатов. «В основном, к нам обращаются люди, у которых нет родственников, ​ пенсионеры. Недавно был случай: ​ один пенсионер 67​ лет​ прошел у нас оформление документов, медицинской карточки. Мы его определили в Дом престарелых в Александровке. Он там женился, супругам выделили отдельную комнату», —​ добавил спикер.

Материалы по теме
Названы самые распространенные жалобы заключенных в Ростовской области
#Общество#Эксклюзив#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика