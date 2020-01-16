Через Дом​ покаяния Ростовской области прошли 3,5 тысячи заключенных

Он уточнил, что заключенные еще на территории колоний обращаются в Общественную наблюдательную комиссию, а затем в реабилитационный центр. «Мы составляем дорожную карту на каждого человека. В первую очередь, ему нужно переодеться, восстановить все документы. До сих пор бывают случаи, когда выходят без паспорта или иностранные граждане без документов. В основном, 6-7 дней человеку нужно, чтобы прийти в себя, поискать в Интернете, что сколько​ стоит, обзвонить родственников. Заранее мы ищем людям​ работу, чаще всего устраиваются грузчиками, в вагоно-ремонтный завод и такси», —​ следует из слов спикера.​