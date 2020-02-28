Субсидию на санаторно-курортное лечение увеличат в Ростовской области

Кроме того, планируют увеличить суммы компенсаций на лекарственное обеспечение и проезд для отдельных категорий граждан. В ближайшее время депутаты подготовят аналитические материалы, обоснование, расчеты и выйдут с ними на федеральный уровень.
Всего за 2019 год на цели лекарственного обеспечения Ростовская область получила из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей, в 2020 году поступления превысят 1,23 миллиарда рублей.
Напомним, в 2019 году только 18,9% льготников Ростовской области согласились отправиться в санаторий.