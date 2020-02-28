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Субсидию на санаторно-курортное лечение увеличат в Ростовской области

28 февраля 2020, 06:40
Фото: Кемаль Козбаев/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Субсидию на санаторно-курортное лечение
Возможность увеличения суммы на санаторно-курортное лечение рассмотрят в Ростовской области, сообщило региональное Законодательное собрание.

Кроме того, планируют увеличить суммы компенсаций на лекарственное обеспечение и проезд для отдельных категорий граждан. В ближайшее время депутаты подготовят аналитические материалы, обоснование, расчеты и выйдут с ними на федеральный уровень.

Всего за 2019 год на цели лекарственного обеспечения Ростовская область получила из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей, в 2020 году поступления превысят 1,23 миллиарда рублей.

Напомним, в 2019 году только 18,9% льготников Ростовской области согласились отправиться в санаторий.

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