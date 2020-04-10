Ростовчане начали собирать броневик во время самоизоляции

Автор публикации рассказал о нескольких энтузиастах, решивших собрать собственный автомобиль. По задумке, машина будет бронированной.
В Интернете появилось несколько снимков из мастерской, которая располагается на улице. У автомобиля есть основание, колеса и задняя стенка, которая сделана из толстого листа металла.
«Πод Ростовом местныe жители нe скучают — они начали строить броневик», — говорится в подписи к фото.
В данный момент в регионе действует режим обязательной самоизоляции. Некоторые проводят время с пользой, но есть люди, которые совершают странные поступки. RostovGazeta сделала подборку необычных выходок местных жителей.