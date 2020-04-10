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Ростовчане начали собирать броневик во время самоизоляции

10 апреля 2020, 11:12
Фото: vk.com/etorostov_1
В Ростовской области жители одного из населенных пунктов начали собирать броневик, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации рассказал о нескольких энтузиастах, решивших собрать собственный автомобиль. По задумке, машина будет бронированной.

В Интернете появилось несколько снимков из мастерской, которая располагается на улице. У автомобиля есть основание, колеса и задняя стенка, которая сделана из толстого листа металла.

«Πод Ростовом местныe жители нe скучают — они начали строить броневик», — говорится в подписи к фото.

В данный момент в регионе действует режим обязательной самоизоляции. Некоторые проводят время с пользой, но есть люди, которые совершают странные поступки. RostovGazeta сделала подборку необычных выходок местных жителей.

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