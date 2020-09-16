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Posted 16 сентября 2020, 14:57

Published 16 сентября 2020, 14:57

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Родные осужденных террористов устроили флешмоб в одинаковых майках возле суда Ростова

16 сентября 2020, 14:57
Сюжет
Эксклюзив
К зданию Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону во вторник на приговор организаторам террористической ячейки в Крыму приехали родственники в одинаковых майках, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Суд вынес приговор семерым обвиняемым, которые создали в Бахчисарае ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Ячейка действовала с 2016–2017 годы, фигуранты занимались пропагандой идей движения в Крыму и склоняли местных жителей к участию в террористической организации.

Организаторов и участников группы приговорили к срокам от 13 до 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима.

На приговор к зданию суда приехали родственники и друзья обвиняемых в белых майках с принтом фотографий осужденных в знак протеста, происходящее очевидцы сняли на видео. В действиях родных осужденных никаких нарушений нет, подтвердили в правоохранительных органах региона.

Ранее в Ростове на десять лет осудили мужчину, пересылавшего террористам деньги.

#Общество#Эксклюзив#Новости#Видео
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