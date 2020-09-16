Родные осужденных террористов устроили флешмоб в одинаковых майках возле суда Ростова

Posted 16 сентября 2020, 14:57
Published 16 сентября 2020, 14:57
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Суд вынес приговор семерым обвиняемым, которые создали в Бахчисарае ячейку запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир». Ячейка действовала с 2016–2017 годы, фигуранты занимались пропагандой идей движения в Крыму и склоняли местных жителей к участию в террористической организации.
Организаторов и участников группы приговорили к срокам от 13 до 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима.
На приговор к зданию суда приехали родственники и друзья обвиняемых в белых майках с принтом фотографий осужденных в знак протеста, происходящее очевидцы сняли на видео. В действиях родных осужденных никаких нарушений нет, подтвердили в правоохранительных органах региона.
Ранее в Ростове на десять лет осудили мужчину, пересылавшего террористам деньги.