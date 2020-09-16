Родные осужденных террористов устроили флешмоб в одинаковых майках возле суда Ростова

На приговор к зданию суда приехали родственники и друзья обвиняемых в белых майках с принтом фотографий осужденных в знак протеста, происходящее очевидцы сняли на видео. В действиях родных осужденных никаких нарушений нет, подтвердили в правоохранительных органах региона.