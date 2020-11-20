Политолог: для работы правительства Ростовской области достаточно 20 человек

По мнению эксперта, губернатор Василий Голубев уволит после 20 декабря, как о обещал ранее, всех министров, назначит новых, а летом 2021 года — вновь поменяет команду.
«Что составляет деятельность администрации? Они планируют взаимодействовать друг с другом и повышают эффективность этого взаимодействия постоянно», — говорит Синельников.
Всем известно, говорит спикер, что сами чиновники не проводят никакой работы фактически, они выставляют аукционы, определяют подрядчиков, которые и трудятся.
«Основная цель правительства — привлечение инвестиций. Для этого такой огромной аппарат не нужен. У министров есть свои замминистра, а у тех по два отдела и один департамент. Чем они занимаются? Пишут бумажки, справки, сочиняют план и пишут по ним еще какие-то бумажки. Нулевой результат у этой работы. Сам процесс, единственный который на них возлагается — создавать позитивную повестку. В правительстве Ростовской области человек 20 должны работать, 21 человек, включая губернатора», — говорит Алексей Синельников.
Какие высокие посты в правительстве Ростовской области станут в скором времени вакантными, читайте в материале: Кто следующий? Почему в правительстве Ростовской области заменят всех министров