Политолог: для работы правительства Ростовской области достаточно 20 человек

«Основная цель правительства — привлечение инвестиций. Для этого такой огромной аппарат не нужен. У министров есть свои замминистра, а у тех по два отдела и один департамент. Чем они занимаются? Пишут бумажки, справки, сочиняют план и пишут по ним еще какие-то бумажки. Нулевой результат у этой работы. Сам процесс, единственный который на них возлагается — создавать позитивную повестку. В правительстве Ростовской области человек 20 должны работать, 21 человек, включая губернатора», — говорит Алексей Синельников.