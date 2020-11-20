rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Политолог: для работы правительства Ростовской области достаточно 20 человек

20 ноября 2020, 06:41
Фото: donland.ru
Для работы Правительства Ростовской области достаточно всего 20 человек, остальных можно уволить, прокомментировал RostovGazeta политолог Алексей Синельников.

По мнению эксперта, губернатор Василий Голубев уволит после 20 декабря, как о обещал ранее, всех министров, назначит новых, а летом 2021 года — вновь поменяет команду.

«Что составляет деятельность администрации? Они планируют взаимодействовать друг с другом и повышают эффективность этого взаимодействия постоянно», — говорит Синельников.

Всем известно, говорит спикер, что сами чиновники не проводят никакой работы фактически, они выставляют аукционы, определяют подрядчиков, которые и трудятся.

«Основная цель правительства — привлечение инвестиций. Для этого такой огромной аппарат не нужен. У министров есть свои замминистра, а у тех по два отдела и один департамент. Чем они занимаются? Пишут бумажки, справки, сочиняют план и пишут по ним еще какие-то бумажки. Нулевой результат у этой работы. Сам процесс, единственный который на них возлагается — создавать позитивную повестку. В правительстве Ростовской области человек 20 должны работать, 21 человек, включая губернатора», — говорит Алексей Синельников.

Какие высокие посты в правительстве Ростовской области станут в скором времени вакантными, читайте в материале: Кто следующий? Почему в правительстве Ростовской области заменят всех министров

Материалы по теме
Бывший главный архитектор Ростова рассказал, почему уволилсяКого из министров губернатор Василий Голубев точно не уволит — политологМинистров уволят в Ростовской области по согласованию с Москвой — депутат
#Новости#Политика
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00