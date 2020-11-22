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Переболевшей кронавирусом ростовчанке с онкологией предложили дожить до понедельника

22 ноября 2020, 12:43
Фото: fsHH / pixabay.com
В состоянии приступа, вызванного низким гемоглобином, пациентке с раком крови, переболевшей коронавирусом, врач скорой посоветовал потерпеть выходные и дожить до понедельника, сообщила RostovGazeta пациентка гематологического профиля Зоя Руденко.

В 16.00, в пятницу 20 октября, после отказа в госпитализации в гематологическое отделение Областной больницы, у Зои Руденко начался приступ. Сильно упал гемоглобин. Внук вызвал скорую, которая приехала только в половине второго ночи.

«Документы, выданные мне в Областной больнице не подходили для госпитализации, о чем сообщил врач, — рассказывает пенсионерка. — Он также добавил, что из за приступа меня могут забрать в терапевтическое отделение горбольницы № 8, но там на выходные не заказывают кровь, поэтому процедуры делать не будут».

В довершение осмотра, доктор скорой измерил пенсионерке температуру. Увидев на градуснике 38°, врач сообщил, что с такой температурой в терапевтическое отделение не возьмут.

«Он предложил мне потерпеть и дожить до понедельника», — сообщает пенсионерка.

Осуществить совет врача скорой помощи в домашних условиях не удалось. В субботу состояние Зои Руденко еще больше ухудшилось. Внук снова вызвал скорую, и ее все-таки положили в терапевтическое отделение горбольницы № 8.

«Пациентам в таком состоянии с патологией крови обязательно надо вливать кровь, иначе можно впасть в кому, из которой уже не выйти, — комментирует Зоя Руденко. — Сейчас я лежу в больнице, но вливание до сих пор так и не делали. Радует, что я хотя бы под присмотром врачей».

Она предполагает, что в процедуре вливания крови ей отказывают из-за того, что недавно она перенесла коронавирус. И проходя лечение в ковидном госпитале горбольницы № 20, она просила врачей сделать необходимые для полноценной жизни на месяц четыре процедуры. Надо отдать должное, врачи ковидного отделения сделали 2 раза необходимые капельницы.

«А мои просьбы сделать еще две оставили без внимания. Врачи предложили для продолжения лечения онкопатологии перевезти меня в горбольницу № 8. Отвезли, я пролежала в терапии 3-4 дня без лечения и решила уехать домой. Потому что никакое лечение не проводилось, а там лежат люди с пневмонией, кашляют, и я побоялась снова заразиться».

Напомним, что больные раком крови обратились за помощью к губернатору.

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