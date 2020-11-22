Переболевшей кронавирусом ростовчанке с онкологией предложили дожить до понедельника

«Пациентам в таком состоянии с патологией крови обязательно надо вливать кровь, иначе можно впасть в кому, из которой уже не выйти, — комментирует Зоя Руденко. — Сейчас я лежу в больнице, но вливание до сих пор так и не делали. Радует, что я хотя бы под присмотром врачей».