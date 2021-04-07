Палата № 5, фото родов, задержка зарплат: чем недовольны ростовские медики

Медики родильного дома на Мадояна, 32 в Ростове рассказали RostovGazeta, что, согласно подписанному договору, деньги им должны выплачивать два раза в месяц.
«Но это обязательство не выполняется. Например, за март заработную плату поделили на три части. И когда приходит пора выдавать деньги, тянется долг еще с предыдущей зарплаты, — сообщает собеседница. — В 2019 году вообще не платили так называемые "приработки", которые начисляются за рожавших женщин. А в 2020 году их выдавали нерегулярно. При этом официально по НДФЛ начисляют одни суммы, а на руки приходят совсем другие. Но мы же можем все посчитать, вычтя 13% НДФЛ и 1% профсоюза. Постоянно в заработной плате не хватает 2-3-х тыс. рублей».
По словам медперсонала роддома, они неоднократно поднимали этот вопрос.
«Но доказать сложно. Проверяющим в роддоме показывают другие ведомости, по которым все четко. А нас и не спрашивают. Хотя мы готовы предоставить наш квиток, который не сходится с официальным НДФЛ, и взять выписку с банковского счета, где видна очевидная разница в заработной плате. Но к этому нас не допускают. При проверках разбираются сами, и, конечно же, нарушения не выявляются. А "свои люди“ в правоохранительных органах нам сообщили, что жаловаться бесполезно. Здесь замешены серьезные связи», — говорят медики.
По этому вопросу написано коллективное обращение депутату. Собрана 31 подпись — тех сотрудников роддома, которые готовы открыто говорить о существующей проблеме. И, по их словам, она не единственная в медучреждении.
«У нас есть сервисные палаты, с душем и туалетом. Это платная услуга, стоимостью 5-6 тыс. рублей в сутки. Но в договоре она прописана, как „пожертвование“. В роддомах такого быть не может. Куда идут эти деньги, никто не знает, уж явно не на ремонт. На сервисные палаты больно смотреть, там туалеты текут, да и сам роддом не в лучшем состоянии», — отмечают сотрудники.
Они сходятся во мнении, что отличное состояние сервиса лишь в палате № 5, потому что несколько лет назад здесь рожала родственница одного высокопоставленного лица.
«Помимо этого, анестезиологи берут с рожениц деньги за эпидуральный наркоз, который бесплатен для пациенток. За нитки тоже приходится платить — 3 тыс. рублей. И это не секретная информация. На любом форуме рожавшие у нас девочки открыто пишут цену, сколько берет у нас каждый анестезиолог", — жалуются медики.
Они добавляют, что последнее время очень востребованной стала и услуга врача, обещающего запечатлеть на память то, что происходит в родильном зале. За деньги он готов фотографировать роды, первое появление младенца на свет, чтобы у будущей мамы осталась память, да и можно было бы похвастаться событием в соцсетях.