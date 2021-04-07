Палата № 5, фото родов, задержка зарплат: чем недовольны ростовские медики

«Но доказать сложно. Проверяющим в роддоме показывают другие ведомости, по которым все четко. А нас и не спрашивают. Хотя мы готовы предоставить наш квиток, который не сходится с официальным НДФЛ, и взять выписку с банковского счета, где видна очевидная разница в заработной плате. Но к этому нас не допускают. При проверках разбираются сами, и, конечно же, нарушения не выявляются. А "свои люди“ в правоохранительных органах нам сообщили, что жаловаться бесполезно. Здесь замешены серьезные связи», — говорят медики.