Без связи в Ростовской области живут 18 населенных пунктов

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил до конца 2021 года обеспечить эти населенные пункты мобильной связью. Отмечается, что строительство вышек сотовой связи в таких поселках убыточно, но для живущих там людей это жизненно важный вопрос. Как пример Голубев привел жителей Тарасовского района, в котором в прошлом году горели леса и жители которого очень просят организовать им мобильную связь.