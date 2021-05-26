Без связи в Ростовской области живут 18 населенных пунктов

Posted 26 мая 2021, 11:58
Published 26 мая 2021, 11:58
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Как правило, это малочисленные населенные пункты, всего в 18 хуторах проживают 4,5 тысячи человек.
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил до конца 2021 года обеспечить эти населенные пункты мобильной связью. Отмечается, что строительство вышек сотовой связи в таких поселках убыточно, но для живущих там людей это жизненно важный вопрос. Как пример Голубев привел жителей Тарасовского района, в котором в прошлом году горели леса и жители которого очень просят организовать им мобильную связь.