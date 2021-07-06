В поликлиниках Ростова и области опровергли дефицит вакцин от COVID-19

«Когда вакцина заканчивается, мы формируем заявку и тут же получаем новую партию. Просто увеличилось число желающих пройти вакцинацию, вот и приходится регулировать этот процесс, чтобы люди не сталкивались в очередях. Сегодня у нас есть предварительная запись на прививку на ближайшие 10 дней. Но запись появилась не из-за дефицита вакцины, а благодаря росту сознательности граждан», — отмечает главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов.