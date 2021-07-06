В поликлиниках Ростова и области опровергли дефицит вакцин от COVID-19

Posted 6 июля 2021, 13:31
Published 6 июля 2021, 13:31
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что город уже получил 20 тысяч доз вакцины, которые в настоящее время распределяются по прививочным пунктам. Речь идет о препарате «Спутник V».
В поликлиниках Ростова и области корреспонденту RostovGazeta также подтвердили, дефицита вакцины медучреждения не испытывают. А образовавшиеся очереди на вакцинацию обусловлены лишь значительно увеличившимся потоком граждан, желающих сделать прививку.
«Число желающих вакцинироваться сегодня значительно возросло. Но дефицита вакцин у нас нет», — подчеркивает главный врач районной больницы Мясниковского района Левон Исаян.
В ростовских поликлиниках № 5, № 14, в поликлинике горбольницы № 7 Ростова-на-Дону врачи тоже опровергли слухи о дефиците вакцин.
«Когда вакцина заканчивается, мы формируем заявку и тут же получаем новую партию. Просто увеличилось число желающих пройти вакцинацию, вот и приходится регулировать этот процесс, чтобы люди не сталкивались в очередях. Сегодня у нас есть предварительная запись на прививку на ближайшие 10 дней. Но запись появилась не из-за дефицита вакцины, а благодаря росту сознательности граждан», — отмечает главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов.