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Posted 6 июля 2021, 13:31

Published 6 июля 2021, 13:31

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

В поликлиниках Ростова и области опровергли дефицит вакцин от COVID-19

6 июля 2021, 13:31
Сюжет
Эксклюзив
В большинстве медицинских учреждениях Ростова-на-Дону заявили, что у них нет проблем с дефицитом вакцины против коронавируса, сообщили корреспонденту RostovGazeta в нескольких поликлиниках.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко сообщил, что город уже получил 20 тысяч доз вакцины, которые в настоящее время распределяются по прививочным пунктам. Речь идет о препарате «Спутник V».

В поликлиниках Ростова и области корреспонденту RostovGazeta также подтвердили, дефицита вакцины медучреждения не испытывают. А образовавшиеся очереди на вакцинацию обусловлены лишь значительно увеличившимся потоком граждан, желающих сделать прививку.

«Число желающих вакцинироваться сегодня значительно возросло. Но дефицита вакцин у нас нет», — подчеркивает главный врач районной больницы Мясниковского района Левон Исаян.

В ростовских поликлиниках № 5, № 14, в поликлинике горбольницы № 7 Ростова-на-Дону врачи тоже опровергли слухи о дефиците вакцин.

«Когда вакцина заканчивается, мы формируем заявку и тут же получаем новую партию. Просто увеличилось число желающих пройти вакцинацию, вот и приходится регулировать этот процесс, чтобы люди не сталкивались в очередях. Сегодня у нас есть предварительная запись на прививку на ближайшие 10 дней. Но запись появилась не из-за дефицита вакцины, а благодаря росту сознательности граждан», — отмечает главный врач поликлиники № 14 Игорь Гайнутдинов.

#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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