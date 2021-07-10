rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростов-на-Дону стал лидером по техногенному загрязнению среди городов России

10 июля 2021, 19:14
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону, Нижнем Тагиле и Магнитогорске выявили высочайшие показатели техногенного загрязнения среди городов России, сообщили в Российском научном фонде.

Ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения РАН провели анализ с целью выяснить, какое влияние техногенная деятельность человека оказывает на окружающую среду. Для этого в десяти городах России были проведены исследования, в ходе которых в каждом из городов было собрано около 40 проб грунта на территориях жилых домов.

С помощью электронного микроскопа авторы охарактеризовали внешние признаки, структуру и состав техногенных частиц: основную массу частиц составил микропластик и тяжелые металлы. Источником этих загрязнений в дорожной пыли могут быть производства, стирающиеся шины и тормозные колодки транспорта, стройплощадки и бытовые отходы.

В Ростова-на-Дону доля частиц техногенных загрязнений составила до 43% материала, собранного для проб, в Нижнем Тагиле объем частиц составил до 31%, в Магнитогорске - до 29%, в Екатеринбург и Нижнем Новгороде - 25% и 24% соответственно. Высокую концентрацию загрязнения в городах обеспечивает специализация городов на металлургии и машиностроении. Также в рейтинг городов вошли Уфа, Пермь, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Мурманск и Екатеринбург.

Впрочем, техногенные загрязнения - не единственная проблема Ростовской области. Ранее в Ростове вырубили зеленые насаждения, а также ради масштабной застройки региона продолжили уничтожение экологических зон Ростовской области.

Материалы по теме
«Химической войной» назвали эксперты загрязнение экологии в Ростовской областиЭколог рассказал, почему в Ростовской области массово гибнут пчелыРостовские экологи выступили против строительства космодрома в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58