Ростов-на-Дону стал лидером по техногенному загрязнению среди городов России

В Ростова-на-Дону доля частиц техногенных загрязнений составила до 43% материала, собранного для проб, в Нижнем Тагиле объем частиц составил до 31%, в Магнитогорске - до 29%, в Екатеринбург и Нижнем Новгороде - 25% и 24% соответственно. Высокую концентрацию загрязнения в городах обеспечивает специализация городов на металлургии и машиностроении. Также в рейтинг городов вошли Уфа, Пермь, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Мурманск и Екатеринбург.