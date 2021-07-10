Ростов-на-Дону стал лидером по техногенному загрязнению среди городов России

Ученые из Института промышленной экологии Уральского отделения РАН провели анализ с целью выяснить, какое влияние техногенная деятельность человека оказывает на окружающую среду. Для этого в десяти городах России были проведены исследования, в ходе которых в каждом из городов было собрано около 40 проб грунта на территориях жилых домов.
С помощью электронного микроскопа авторы охарактеризовали внешние признаки, структуру и состав техногенных частиц: основную массу частиц составил микропластик и тяжелые металлы. Источником этих загрязнений в дорожной пыли могут быть производства, стирающиеся шины и тормозные колодки транспорта, стройплощадки и бытовые отходы.
В Ростова-на-Дону доля частиц техногенных загрязнений составила до 43% материала, собранного для проб, в Нижнем Тагиле объем частиц составил до 31%, в Магнитогорске - до 29%, в Екатеринбург и Нижнем Новгороде - 25% и 24% соответственно. Высокую концентрацию загрязнения в городах обеспечивает специализация городов на металлургии и машиностроении. Также в рейтинг городов вошли Уфа, Пермь, Тюмень, Челябинск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Мурманск и Екатеринбург.
Впрочем, техногенные загрязнения - не единственная проблема Ростовской области. Ранее в Ростове вырубили зеленые насаждения, а также ради масштабной застройки региона продолжили уничтожение экологических зон Ростовской области.