В Ростовской области могут ввести новые антиковидные ограничения уже 28 октября

Согласно сообщению пресс-службы, вновь приостановят работу предприятий общепита в ночное время с 23.00 до 6.00 мск, исключением станет только работа с помощью служб доставки и обслуживания клиентов, которые берут еду на вынос.
Предполагаемо могут приостановить работу всех ярмарок, кроме продовольственных, а также предприятий розничной торговли.
Это постановление не будет распространяться на работу аптек, а также организаций, занимающихся продажей продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Также не будет приостановлена деятельность организаций, занимающихся услугами связи и тех, что продают товары дистанционно.
Кроме того власти обсуждают возможность приостановить работу СПА-салонов, соляриев и других организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере бьюти-сервиса. Тем не менее, это постановление не будет касаться парикмахерских, если они будут осуществлять именно услуги по стрижке волос.
Помимо этого может быть приостановлена работу бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, ледовых арен и учреждений досуга и отдыха, среди которых кинотеатры, театры, цирки и другие места массового скопления людей. Вместе с этим власти обсуждают вопрос отмены зрелищно-развлекательных мероприятий.
Пока изменения в постановлении, распространяющиеся на период с 28 октября по 7 ноября, находятся на стадии обсуждения.
Ранее в Ростовской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели новый пакет жестких ограничений.