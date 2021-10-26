В Ростовской области могут ввести новые антиковидные ограничения уже 28 октября

Кроме того власти обсуждают возможность приостановить работу СПА-салонов, соляриев и других организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере бьюти-сервиса. Тем не менее, это постановление не будет касаться парикмахерских, если они будут осуществлять именно услуги по стрижке волос.