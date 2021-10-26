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В Ростовской области могут ввести новые антиковидные ограничения уже 28 октября

26 октября 2021, 16:46
Фото: Pixabay.com
Власти Ростовской области обсуждают возможность приостановить работу большинства организаций с 28 октября по 7 ноября, об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Согласно сообщению пресс-службы, вновь приостановят работу предприятий общепита в ночное время с 23.00 до 6.00 мск, исключением станет только работа с помощью служб доставки и обслуживания клиентов, которые берут еду на вынос.

Предполагаемо могут приостановить работу всех ярмарок, кроме продовольственных, а также предприятий розничной торговли.

Это постановление не будет распространяться на работу аптек, а также организаций, занимающихся продажей продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости. Также не будет приостановлена деятельность организаций, занимающихся услугами связи и тех, что продают товары дистанционно.

Кроме того власти обсуждают возможность приостановить работу СПА-салонов, соляриев и других организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере бьюти-сервиса. Тем не менее, это постановление не будет касаться парикмахерских, если они будут осуществлять именно услуги по стрижке волос.

Помимо этого может быть приостановлена работу бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, ледовых арен и учреждений досуга и отдыха, среди которых кинотеатры, театры, цирки и другие места массового скопления людей. Вместе с этим власти обсуждают вопрос отмены зрелищно-развлекательных мероприятий.

Пока изменения в постановлении, распространяющиеся на период с 28 октября по 7 ноября, находятся на стадии обсуждения.

Ранее в Ростовской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации ввели новый пакет жестких ограничений.

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#Новости#Диана Троянская#Общество
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