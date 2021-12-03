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В Ростове 80-летнюю пациентку ковидного госпиталя прооперировали и удалили грыжу

3 декабря 2021, 14:05
Фото: instagram.com/gorzdravrnd
В Ростове-на-Дону хирургами была проведена операция по удалению грыжи у 80-летней пациентки, больной коронавирусом, сообщает горздрав.

Сообщается, что грыжа у пожилой женщины была достаточно давно, однако из-за сильного кашля, грыжа стала плотная и болезненная. Медики ковидного госпиталя городской больницы № 20 приняли решение о проведении операции.

При этом во время хирургических манипуляций врачам пришлось соблюдать дополнительные правила эпидбезопасности из-за большого риска заразиться коронавирусом.

Чтобы защитить себя от опасного вируса, медикам пришлось сначала надеть на себя защитный костюм, а поверх него хирургический халат. Неудобства возникли и из-за защитных очков, под которыми могут запотеть собственные очки врачей с диоптриями.

Несмотря на сложности и неудобства, с которыми пришлось столкнуться врачам, операция прошла успешно. Сейчас пациентка идет на поправку.

Ранее сообщалось, что главврач РОКБ Вячеслав Коробка обвинил антипрививочников в проблемах с плановой медициной.

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