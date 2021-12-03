В Ростове 80-летнюю пациентку ковидного госпиталя прооперировали и удалили грыжу

Сообщается, что грыжа у пожилой женщины была достаточно давно, однако из-за сильного кашля, грыжа стала плотная и болезненная. Медики ковидного госпиталя городской больницы № 20 приняли решение о проведении операции.
При этом во время хирургических манипуляций врачам пришлось соблюдать дополнительные правила эпидбезопасности из-за большого риска заразиться коронавирусом.
Чтобы защитить себя от опасного вируса, медикам пришлось сначала надеть на себя защитный костюм, а поверх него хирургический халат. Неудобства возникли и из-за защитных очков, под которыми могут запотеть собственные очки врачей с диоптриями.
Несмотря на сложности и неудобства, с которыми пришлось столкнуться врачам, операция прошла успешно. Сейчас пациентка идет на поправку.
Ранее сообщалось, что главврач РОКБ Вячеслав Коробка обвинил антипрививочников в проблемах с плановой медициной.