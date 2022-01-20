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Posted 20 января 2022, 05:18

Published 20 января 2022, 05:18

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Ростовский врач рассказал об опасных осложнениях штамма коронавируса омикрон

20 января 2022, 05:18
Сюжет
Эксклюзив
Штамм омикрон остается все тем же коварным коронавирусом, известным тяжелыми осложнениями, сообщил RostovGazeta главный врач поликлиники № 14 в Ростове Игорь Гайнутдинов.

Доктор поясняет, что штамм омикрон это принципиально «новый СOVID-19».

«Однако, хоть штамм и новый, все опасные его осложнения остаются старыми. В угрозе риска все так же находятся люди пожилого возраста и пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, легких и бронхов, ревматизма и сахарного диабета. Серьезную угрозу он представляет и для онкопациентов, которые после химиотерапии имеют ослабленный иммунитет», — отмечает Игорь Гайнутдинов.

По словам врача, частым осложнением «омикрона» может стать все та же, вирусная пневмония. Однако пневмоний будет меньше — это уже зафиксированный факт. В частности, в поликлинике № 14 еще не заметна динамика осложнений в виде пневмоний. И если раньше, при обострениях, из поликлиники госпитализировали до 10 человек в неделю с пневмонией, то с начала этой недели на госпитализацию еще не направили никого.

«Но если человек в тяжелой форме переносит коронавирус, при этом неважно, каким штаммом он заразился, британским или уханьским, дельтой или омикроном, у него возникнут серьезные осложнения. Может быть нарушение свертываемости крови, сосудов, в том числе и переферических, поражение почек, слуха, нарушение высшей нервной деятельности. Словом, все осложнения COVID-19, которые мы наблюдали за два года пандемии, могут появиться после заражения омикроном, — говорит Игорь Гайнутдинов.

Единственной профилактической мерой, по его мнению, по прежнему остается вакцинация.

«Да, мы уже поняли, что прививка не всегда предотвращает заражение коронавирусом. Но она позволяет перенести заболевание в легкой форме. Вакцинированные люди переносят болезнь легко, максимум день-два и без опасных осложнений. Поэтому не надо терять время. Во всех поликлиниках Ростова открыты кабинеты вакцинации. В нашей поликлинике — два кабинета, они работают без выходных с утра и до вечера. И на прививку можно прийти даже без предварительной записи», — резюмирует врач.

Ранее RostovGazeta сообщала, что штамм COVID-19 «омикрон» выявили во всех регионах Юга России.

#Коронавирус COVID-19#Эксклюзив#Новости
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