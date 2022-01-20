Ростовский врач рассказал об опасных осложнениях штамма коронавируса омикрон

По словам врача, частым осложнением «омикрона» может стать все та же, вирусная пневмония. Однако пневмоний будет меньше — это уже зафиксированный факт. В частности, в поликлинике № 14 еще не заметна динамика осложнений в виде пневмоний. И если раньше, при обострениях, из поликлиники госпитализировали до 10 человек в неделю с пневмонией, то с начала этой недели на госпитализацию еще не направили никого.