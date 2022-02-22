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Жители Донбасса получат статус вынужденных переселенцев в Ростовской области

22 февраля 13:41
Фото: Правительство Ростовской области
В Ростовской области жители Донбасса будут претендовать на статус вынужденных переселенцев или лиц, нуждающихся во временном убежище, об этом объявили в правительстве региона.

Власти рассказали, что в настоящий момент в Ростовской области полностью подготовили и обеспечили ПВРы медицинскими кабинетами и пунктами вакцинации, что позволяет оперативно вакцинировать новоприбывших от коронавируса. Сейчас первостепенной задачей ПВРов является обеспечение жителей ЛДНР всем необходимым и контроль противоэпидемиологических условий в пунктах размещения.

Вместе с тем власти сообщают, что беженцы с территорий Донбасса активно становятся на регистрационный учет, который позволит им получить статус вынужденных переселенцев или лиц, нуждающихся во временном убежище.

В определенном смысле это ставит граждан Луганской и Донецкой народных республик в неудобное положение, так как главное отличие статуса беженца и временного переселенца состоит в сроке пребывания, а также праве на получение пособий, которое есть только у беженцев. Исходя из этого, единовременная помощь 10 тысяч рублей — это единственное пособие, которое получат бывшие жители ЛДНР.

Ранее в RostovGazeta выяснили, насколько мобильны беженцы и граждане России в условиях режима ЧС.

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