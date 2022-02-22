Жители Донбасса получат статус вынужденных переселенцев в Ростовской области

Власти рассказали, что в настоящий момент в Ростовской области полностью подготовили и обеспечили ПВРы медицинскими кабинетами и пунктами вакцинации, что позволяет оперативно вакцинировать новоприбывших от коронавируса. Сейчас первостепенной задачей ПВРов является обеспечение жителей ЛДНР всем необходимым и контроль противоэпидемиологических условий в пунктах размещения.
Вместе с тем власти сообщают, что беженцы с территорий Донбасса активно становятся на регистрационный учет, который позволит им получить статус вынужденных переселенцев или лиц, нуждающихся во временном убежище.
В определенном смысле это ставит граждан Луганской и Донецкой народных республик в неудобное положение, так как главное отличие статуса беженца и временного переселенца состоит в сроке пребывания, а также праве на получение пособий, которое есть только у беженцев. Исходя из этого, единовременная помощь 10 тысяч рублей — это единственное пособие, которое получат бывшие жители ЛДНР.