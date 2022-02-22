Жители Донбасса получат статус вынужденных переселенцев в Ростовской области

В определенном смысле это ставит граждан Луганской и Донецкой народных республик в неудобное положение, так как главное отличие статуса беженца и временного переселенца состоит в сроке пребывания, а также праве на получение пособий, которое есть только у беженцев. Исходя из этого, единовременная помощь 10 тысяч рублей — это единственное пособие, которое получат бывшие жители ЛДНР.