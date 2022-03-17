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Ростовские студенты-медики требуют восстановить очные пары в РостГМУ

17 марта 12:48
Фото: prostooleh/freepik.com
В Ростове студенты-медики требуют вернуть их на очное обучение после снятия ковидных ограничений, с этой просьбой они обратились к губернатору Ростовской области Василию Голубеву.

В конце января власти Ростовской области объявили о начале пятой волны коронавируса, и несмотря на самые высокие показатели вакцинации в регионе большинство студентов-медиков из Ростовского государственного медицинского университета перешли на дистанционное обучение.

После того, как в Ростовской области отменили большую часть ковидных ограничений, студентов стал интересовать вопрос, когда они смогут вернуться к очному формату обучения.

«Хотим получить информацию, найти рычаги воздействия на Ростовский государственный медицинский университет, вернуть право на очную учёбу в целом.<…> Университет никак не желает вернуть студентов к очной учебе, почему? Привиты мы массово, ограничительные мероприятия сняты, так чего же мы ждём?», — спросили у губернатора Василия Голубева в комментариях к одной из его публикаций.

Фото: freepik

Обратившаяся ростовчанка отметила, что вуз ссылался на решение губернатора о продлении дистанционного обучения, однако позднее студенты выяснили, что их перевели на дистант по внутреннему решению университета.

«Введённые за одну неделю несколько занятий очно нас не устраивают. Ознакомительная практика лишь на бумаге. Как будем лечить потом?! Все ВУЗы страны учатся, тем более медицинские, что с РостГМУ?!», — спросила ростовчанка.

Напомним, ранее студенты старших курсов помогли практикующим врачам Ростовской области во время очередной вспышки заболеваемости коронавирусом.

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