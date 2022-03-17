Ростовские студенты-медики требуют восстановить очные пары в РостГМУ

«Хотим получить информацию, найти рычаги воздействия на Ростовский государственный медицинский университет, вернуть право на очную учёбу в целом.<…> Университет никак не желает вернуть студентов к очной учебе, почему? Привиты мы массово, ограничительные мероприятия сняты, так чего же мы ждём?», — спросили у губернатора Василия Голубева в комментариях к одной из его публикаций.