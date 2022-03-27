В «Бессмертном полку» в Ростове пронесут фотографии погибших на Украине бойцов

В сообщении движения говорится о том, что к ним обратились родные сержанта Семёна Савченкова, который получил тяжелое ранение в мае 1945 года в ходе уличных боев за Франфурт-на-Одере. Родные никак не могут найти его могилу. Однако каждый год они приходят с его портретом на 9 мая.