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В «Бессмертном полку» в Ростове пронесут фотографии погибших на Украине бойцов

27 марта 17:02
Фото: 1mediainvest.ru
Фотографии военных, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, пронесут 9 мая в рамках акции «Бессмертный полк», сообщили активисты движения «Миус-фронт».

В сообщении движения говорится о том, что к ним обратились родные сержанта Семёна Савченкова, который получил тяжелое ранение в мае 1945 года в ходе уличных боев за Франфурт-на-Одере. Родные никак не могут найти его могилу. Однако каждый год они приходят с его портретом на 9 мая.

«А в этом году рядом с портретами наших фронтовиков понесут и фотографии солдат, погибших в наши дни на Украине», - говорится в сообщении.

Ранее в Ростове была вручена награда военному ЮВО Ришату Комзабаеву, отличившимся при выполнении боевых задач во время спецоперации на Украине. Ему была вручена медаль «За отвагу».

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