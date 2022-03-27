В «Бессмертном полку» в Ростове пронесут фотографии погибших на Украине бойцов

В сообщении движения говорится о том, что к ним обратились родные сержанта Семёна Савченкова, который получил тяжелое ранение в мае 1945 года в ходе уличных боев за Франфурт-на-Одере. Родные никак не могут найти его могилу. Однако каждый год они приходят с его портретом на 9 мая.
«А в этом году рядом с портретами наших фронтовиков понесут и фотографии солдат, погибших в наши дни на Украине», - говорится в сообщении.
Ранее в Ростове была вручена награда военному ЮВО Ришату Комзабаеву, отличившимся при выполнении боевых задач во время спецоперации на Украине. Ему была вручена медаль «За отвагу».