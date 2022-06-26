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Posted 26 июня 2022, 12:02

Published 26 июня 2022, 12:02

Modified 11 сентября 2022, 16:21

Updated 11 сентября 2022, 16:21

Власти Ростова-на-Дону пригрозили «Лукойлу» забрать тепловые сети

26 июня 2022, 12:02
Тепловые сети «Лукойл-Ростовэнерго» рискуют перейти в муниципальную собственность. Об этом в своем Telegram-канале заявил сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал о совещании в мэрии по поводу восстановления горячего водоснабжения в донской столице. В заседании приняли участие председатель городской Думы Зинаида Неярохина, прокурор Ростова Олег Фрикель, представители ЖКХ и теплоснабжающих компаний.

Напомним, что горячая вода в ряде ростовских домов отсутствует с 12 мая. Сроки ее подачи несколько раз переносились. Основной причиной задержек коммунальщики называли огромное количество дефектов на трубопроводах и сетях.

Алексей Логвиненко раскритиковал РТС, добавив, что непредвиденные поломки не могут быть причиной таких больших задержек по срокам. По мнению сити-менеджера, такая ситуация недопустима в будущем, горячая вода может отсутствовать в домах не более двух недель. В связи с этим Логвиненко заявил о планах передать сети «Лукойл-Ростовэнерго» в муниципальную собственность. Компания занимает большую долю рынка тепловой энергии, и ее покупка дорого обойдется городскому бюджету. Однако, как считает Алексей Логвиненко, муниципальная организация будет качественнее и добросовестнее подходить к своей работе.

Ранее ростовские теплосети отчитались о подаче горячей вода, однако ее до сих пор нет в Западном микрорайоне. Также они пообещали отказаться от практики массового отключения горячей воды со следующего года.

Тем временем ростовчане высказались о долгом отсутствии горячей воды, посетовав, что скоро им придется мыться в фонтанах.

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#Алина Заярная#Общество#Новости
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