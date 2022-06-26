Власти Ростова-на-Дону пригрозили «Лукойлу» забрать тепловые сети

Алексей Логвиненко раскритиковал РТС, добавив, что непредвиденные поломки не могут быть причиной таких больших задержек по срокам. По мнению сити-менеджера, такая ситуация недопустима в будущем, горячая вода может отсутствовать в домах не более двух недель. В связи с этим Логвиненко заявил о планах передать сети «Лукойл-Ростовэнерго» в муниципальную собственность. Компания занимает большую долю рынка тепловой энергии, и ее покупка дорого обойдется городскому бюджету. Однако, как считает Алексей Логвиненко, муниципальная организация будет качественнее и добросовестнее подходить к своей работе.