Железнодорожный районный суд Ростова рассмотрел уголовное дело в отношении одного из участников организованного преступного сообщества, в котором состояли сотрудники органов МВД Краснодарского края.
Фигурантом дела стал инспектор ДПС ГИБДД Виталий Пицык, которого признали виновным в участии в преступном сообществе, злоупотреблении властью и получение взяток за бездействие в отношении взяткодателя.
Суд установил, что во время несения службы в ДПС Успенского района Пицык вступил в преступное сообщество и в период с 1 июля 2016 года до 1 марта 2020 года регулярно получал взятки от неопределенного круга лиц в систематическом порядке. Эти средства служили вознаграждением за то, что эти лица не привлекались к ответственности за свои правонарушения, в том числе незаконную перевозку товаров и алкоголя.
Во время следствия Пицык пошел на сделку и согласился сотрудничать со следователями, а также полностью признал свою вину в суде. Основываясь на личных характеристиках Пицыка, его содействия следствию и роли в преступлениях, суд назначил фигуранту дела 4,5 года колонии, штраф в размере 700 тысяч рублей, ограничение свободы на год, а также решил запретить ему работу на госслужбе в течение пяти лет. Приговор пока не вступил в законную силу.
Ранее в Ростовской области нарколог получал взятки за подделывание заключений.