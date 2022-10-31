Во время следствия Пицык пошел на сделку и согласился сотрудничать со следователями, а также полностью признал свою вину в суде. Основываясь на личных характеристиках Пицыка, его содействия следствию и роли в преступлениях, суд назначил фигуранту дела 4,5 года колонии, штраф в размере 700 тысяч рублей, ограничение свободы на год, а также решил запретить ему работу на госслужбе в течение пяти лет. Приговор пока не вступил в законную силу.